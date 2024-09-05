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Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/bespilotniki-1970679880.html
Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил расчет БПЛА противника на каховском направлении в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:04
2024-09-05T05:04
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил расчет БПЛА противника на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА Supercam S350 обнаружил точку запуска украинского беспилотника: противник производил сборку и готовил к работе аппарат для ведения воздушной разведки. Координаты цели были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель огнем артиллерии. Расчет нашего БПЛА зафиксировал точное поражение расчета беспилотника противника", - сообщили в оборонном ведомстве. В результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат вместе с расчетом из трех человек.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ

МО: беспилотники "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Каховском направлении

© ГК "Беспилотные системы"Supercam S350
Supercam S350 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© ГК "Беспилотные системы"
Supercam S350. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил расчет БПЛА противника на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА Supercam S350 обнаружил точку запуска украинского беспилотника: противник производил сборку и готовил к работе аппарат для ведения воздушной разведки. Координаты цели были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель огнем артиллерии. Расчет нашего БПЛА зафиксировал точное поражение расчета беспилотника противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на российские удары
4 сентября, 22:47
В результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат вместе с расчетом из трех человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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