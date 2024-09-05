https://ria.ru/20240905/bespilotniki-1970679880.html

Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ

Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Российские операторы уничтожили расчет БПЛА ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил расчет БПЛА противника на каховском направлении в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:04

2024-09-05T05:04

2024-09-05T05:04

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил расчет БПЛА противника на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА Supercam S350 обнаружил точку запуска украинского беспилотника: противник производил сборку и готовил к работе аппарат для ведения воздушной разведки. Координаты цели были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель огнем артиллерии. Расчет нашего БПЛА зафиксировал точное поражение расчета беспилотника противника", - сообщили в оборонном ведомстве. В результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат вместе с расчетом из трех человек.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность