https://ria.ru/20240905/belorussiya-1970734600.html

В Белоруссии уничтожили, предположительно, дроны, нарушившие границу

В Белоруссии уничтожили, предположительно, дроны, нарушившие границу - РИА Новости, 05.09.2024

В Белоруссии уничтожили, предположительно, дроны, нарушившие границу

В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами, все цели уничтожены, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:50

2024-09-05T09:50

2024-09-05T11:50

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МИНСК, 5 сен - РИА Новости. В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами, все цели уничтожены, заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов."Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - приводит слова Фролова министерство обороны Белоруссии в Telegram-канале.Отмечается, что по данному факту проводится проверка.Девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией РФ.

https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970663646.html

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белоруссия, в мире, космос - риа наука, россия