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Мезенцев допустил совместное участие России и Белоруссии в МТОР

Мезенцев допустил совместное участие России и Белоруссии в МТОР - РИА Новости, 05.09.2024

Мезенцев допустил совместное участие России и Белоруссии в МТОР

Союзное государство могло бы через 1-2 года утвердить проект, определяющий совместное участие России и Белоруссии в международной территории опережающего... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:32

2024-09-05T04:32

2024-09-05T09:05

россия

белоруссия

владивосток

дмитрий мезенцев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

союзное государство

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Союзное государство могло бы через 1-2 года утвердить проект, определяющий совместное участие России и Белоруссии в международной территории опережающего развития (МТОР), если начнется общая работа для создания такой территории, допустил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Если мы все вместе, поддержав это предложение, - мне кажется, другой позиции здесь быть не может, - будем двигаться по пути создания МТОР с участием белорусских и российских партнёров, мы бы видели свое соучастие к тому, чтобы, может быть, через год-два у нас был утвержден советом министров проект Союзного государства, который бы определил совместное российско-белорусское участие в такой институции", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

россия

белоруссия

владивосток

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россия, белоруссия, владивосток, дмитрий мезенцев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире