https://ria.ru/20240905/belgorod-1970683440.html

В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом

В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом - РИА Новости, 05.09.2024

В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде началось восстановление жилого многоэтажного дома, частичного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:53

2024-09-05T05:53

2024-09-05T05:53

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде началось восстановление жилого многоэтажного дома, частичного разрушенного из-за атаки ВСУ, основные демонтажные работы завершены. "Начинаем восстановление жилого дома по улице Щорса, номер 55А, город Белгород, разрушенного ВСУ. Провели дополнительное обследование, необходимо разобрать эркеры, примыкающие к четвертому подъезду. Основные демонтажные работы завершены. Надеюсь, уверен в этом, что наши строители сделают все, чтобы собственники квартир как можно быстрее вернулись в свои старые новые квартиры", - сказал губернатор на видео. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. Принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир. Проживавшим в поврежденных квартирах выплачивается единовременная выплата по 10 тысяч рублей, а затем 50 тысяч и 100 тысяч рублей при потере имущества в зависимости от заключений профильных ведомств.

https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, общество