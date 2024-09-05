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В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом
В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом - РИА Новости, 05.09.2024
В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде началось восстановление жилого многоэтажного дома, частичного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:53
2024-09-05T05:53
2024-09-05T05:53
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде началось восстановление жилого многоэтажного дома, частичного разрушенного из-за атаки ВСУ, основные демонтажные работы завершены. "Начинаем восстановление жилого дома по улице Щорса, номер 55А, город Белгород, разрушенного ВСУ. Провели дополнительное обследование, необходимо разобрать эркеры, примыкающие к четвертому подъезду. Основные демонтажные работы завершены. Надеюсь, уверен в этом, что наши строители сделают все, чтобы собственники квартир как можно быстрее вернулись в свои старые новые квартиры", - сказал губернатор на видео. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. Принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир. Проживавшим в поврежденных квартирах выплачивается единовременная выплата по 10 тысяч рублей, а затем 50 тысяч и 100 тысяч рублей при потере имущества в зависимости от заключений профильных ведомств.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Общество
В Белгороде начали восстанавливать частично разрушенный из-за обстрела дом
Гладков: в Белгороде началось восстановление частично разрушенного ВСУ дома