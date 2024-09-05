https://ria.ru/20240905/belgorod-1970659972.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.09.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:51
2024-09-05T00:51
2024-09-05T00:51
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белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 0.14 мск, она продлилась 18 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность