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Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 05.09.2024
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15:56 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/baryshev-1970855304.html
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 05.09.2024
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей
Экс-замглавы МЧС России Павел Барышев, по версии следствия, в 2017- 2019 годах по фальшивым документам похитил квартиру в московском регионе стоимостью 20... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:56
2024-09-05T15:56
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС России Павел Барышев, по версии следствия, в 2017- 2019 годах по фальшивым документам похитил квартиру в московском регионе стоимостью 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей

СК РФ: экс-замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавел Барышев
Павел Барышев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павел Барышев . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС России Павел Барышев, по версии следствия, в 2017- 2019 годах по фальшивым документам похитил квартиру в московском регионе стоимостью 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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