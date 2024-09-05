https://ria.ru/20240905/baryshev-1970855304.html
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 05.09.2024
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей
Экс-замглавы МЧС России Павел Барышев, по версии следствия, в 2017- 2019 годах по фальшивым документам похитил квартиру в московском регионе стоимостью 20... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:56
2024-09-05T15:56
2024-09-05T15:56
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС России Павел Барышев, по версии следствия, в 2017- 2019 годах по фальшивым документам похитил квартиру в московском регионе стоимостью 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970807591.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей
СК РФ: экс-замглавы МЧС Барышев похитил квартиру за 20 миллионов рублей