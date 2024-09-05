https://ria.ru/20240905/banki-1970719608.html

Российские и индийские банки переходят к совместной системной работе

Российские и индийские банки переходят к совместной системной работе - РИА Новости, 05.09.2024

Российские и индийские банки переходят к совместной системной работе

В условиях активизации торговли с Индией Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) отмечает рост спроса на банковские услуги среди... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:12

2024-09-05T09:12

2024-09-05T09:12

экономика

индия

россия

владивосток

петр засельский

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

банки

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В условиях активизации торговли с Индией Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) отмечает рост спроса на банковские услуги среди отечественных компаний, работающих на индийском рынке, рассказал председатель правления "Росэксимбанка" Петр Засельский в ходе бизнес-диалога "Россия - Индия" на Восточном экономическом форуме.Он, в частности, отметил, что российские и индийские финансовые институты постепенно налаживают совместную системную работу."Торговля между Россией и Индией возросла в объемах и количестве участников, и мы видим соответствующий рост спроса на банковские услуги: от обычного расчетного обслуживания и переводов валюты до оборотного кредитования и рассмотрения разных инвестиционных проектов. Несмотря на большую историю сотрудничества, еще недавно для многих банков индийское направление было экзотическим, но сейчас мы переходим от реагирования на единичные запросы к налаживанию совместной системной работы", - сказал Засельский.Группа РЭЦ видит существенный потенциал для наращивания российского несырьевого экспорта в Индию. Засельский подчеркнул, что в настоящее время странам важно выстроить стабильное взаимодействие между финансовыми институтами, что, в свою очередь, требует установления независимых каналов передачи финансовой информации между двумя странами, увеличения количества корреспондентских счетов в национальной валюте и установления лимитов на российские банки.В сообщении отмечается, что объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта с 2022 года достиг 1 миллиарда долларов. В 2023 году четверть поддержки, оказанной бизнесу, пришлась на долю "Росэксимбанка". Широкая продуктовая линейка банка включает в себя необходимые решения для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность: пополнение оборотных средств, гарантия исполнения экспортных контрактов, финансирование критического импорта.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, индия, россия, владивосток, петр засельский, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), банки, вэф — 2024 (восточный экономический форум)