https://ria.ru/20240905/balkany-1970834788.html

ЕК назвала условия для выделения средств из фонда ЕС для Западных Балкан

ЕК назвала условия для выделения средств из фонда ЕС для Западных Балкан - РИА Новости, 05.09.2024

ЕК назвала условия для выделения средств из фонда ЕС для Западных Балкан

Соответствие внешней политике ЕС и соблюдение введенных Евросоюзом санкций является одним из условий для выделения финансирования из фонда ЕС для развития... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:44

2024-09-05T14:44

2024-09-05T14:44

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Соответствие внешней политике ЕС и соблюдение введенных Евросоюзом санкций является одним из условий для выделения финансирования из фонда ЕС для развития Западных Балкан, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, отвечая на вопрос о том, могут ли "хорошие отношения" балканских стран с Россией лишить их европейских денег. "В настоящее время идет оценка Еврокомиссией планов реформ, поданных ранее балканскими странами, включая Сербию. Эта оценка также будет включать предварительные консультации со странами-членами ЕС. Для выделения финансирования необходимо успешное выполнение социально-экономических реформ и реформ в области фундаментальных принципов и ценностей. Есть также ряд условий, в том числе соответствие общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза и соблюдение санкций. Эти пункты включены в обязательства в рамках реформ", - сказала представитель Комиссии. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано, в свою очередь, заявил, что ЕС призывает Сербию отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это противоречит ее обязательствам как кандидата на вступление в союз. Он комментировал итоги встречи президента России Владимира Путина и вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях Восточного экономического форума. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2023 году объявила о создании Фонда для развития Западных Балкан с целью ускорения интеграции стран региона в ЕС. Предполагалось, что балканские страны будут получать европейское финансирование под свои планы социально-экономических реформ для более активного участия в едином рынке Евросоюза.

https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html

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в мире, россия, сербия, брюссель, петер стано, владимир путин, александр вулин, евросоюз, еврокомиссия