https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970674222.html

"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года

"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года - РИА Новости, 05.09.2024

"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года

"АвтоВАЗ" планирует инвестпрограмму на уровне свыше 45 миллиардов рублей в год в период до 2030 года, эти средства будут направлены на модернизацию... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:03

2024-09-05T04:03

2024-09-05T05:37

экономика

владивосток

автоваз

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

тольятти

ижевск

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует инвестпрограмму на уровне свыше 45 миллиардов рублей в год в период до 2030 года, эти средства будут направлены на модернизацию производства, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак."Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 миллиардов рублей каждый год", - сказал Громак на сессии в рамках ВЭФ, комментируя инвестпрограмму компании и модернизацию модельного ряда. Топ-менеджер позднее уточнил журналистам, что речь идет именно об инвестициях в производство, в частности в обновление модельного ряда."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970672682.html

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экономика, владивосток, автоваз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, тольятти, ижевск, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"