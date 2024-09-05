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"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года - РИА Новости, 05.09.2024
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04:03 05.09.2024 (обновлено: 05:37 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970674222.html
"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года
"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года - РИА Новости, 05.09.2024
"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года
"АвтоВАЗ" планирует инвестпрограмму на уровне свыше 45 миллиардов рублей в год в период до 2030 года, эти средства будут направлены на модернизацию... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:03
2024-09-05T05:37
экономика
владивосток
автоваз
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
тольятти
ижевск
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует инвестпрограмму на уровне свыше 45 миллиардов рублей в год в период до 2030 года, эти средства будут направлены на модернизацию производства, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак."Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 миллиардов рублей каждый год", - сказал Громак на сессии в рамках ВЭФ, комментируя инвестпрограмму компании и модернизацию модельного ряда. Топ-менеджер позднее уточнил журналистам, что речь идет именно об инвестициях в производство, в частности в обновление модельного ряда."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, автоваз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, тольятти, ижевск, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Владивосток, АвтоВАЗ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Тольятти, Ижевск, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года

"АвтоВАЗ" планирует инвестировать более 45 миллиардов рублей в год до 2030 года

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Здание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует инвестпрограмму на уровне свыше 45 миллиардов рублей в год в период до 2030 года, эти средства будут направлены на модернизацию производства, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
"Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 миллиардов рублей каждый год", - сказал Громак на сессии в рамках ВЭФ, комментируя инвестпрограмму компании и модернизацию модельного ряда.
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus
Вчера, 03:47
Топ-менеджер позднее уточнил журналистам, что речь идет именно об инвестициях в производство, в частности в обновление модельного ряда.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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ЭкономикаВладивостокАвтоВАЗДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияТольяттиИжевскНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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