https://ria.ru/20240905/avtoaptechka-1772110812.html

Автомобильная аптечка 2024: нововведения, сроки годности и цены

Автомобильная аптечка-2024 состав, требования и срок годности

Автомобильная аптечка 2024: нововведения, сроки годности и цены

Каковы требования к составу автомобильной аптечки в России в 2024 году, какие средства первой помощи должны быть в машине в соответствии с рекомендациями... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:06

2024-09-05T13:06

2024-09-05T13:06

россия

общество

авто

аптечка

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Каковы требования к составу автомобильной аптечки в России в 2024 году, какие средства первой помощи должны быть в машине в соответствии с рекомендациями Минздрава, а что возить с собой запрещено — в материале РИА Новости.Автомобильная аптечкаПриказ Минздрава, утверждающий новый состав автомобильной аптечки, вступил в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. При этом документ не предполагает неотложной замены нынешнего медицинского набора — прежний разрешено использовать до 2025 года (если позволяет срок годности).“Согласно требованиям Минздрава, в автомобильной аптечке должны быть медицинские маски и перчатки, устройство для проведения искусственной вентиляции легких, жгут, стерильные бинты, салфетки и лейкопластырь, ножницы, — говорит Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “АВТОDOM”. — Лекарственные средства (от болезней сердца и т.д.) лучше хранить отдельно, чтобы иметь возможность максимально быстро добраться до жгута или бинтов”.Срок годностиСрок годности автомобильных аптечек указывают на кейсе. Для меднаборов, в которых нет лекарственных препаратов, он обычно составляет четыре года, но в зависимости от производителя может варьироваться от трех до пяти лет.ЦенаЦены на автомобильные аптечки в 2024 году начинаются от 300 рублей — существенно подешевели они после ввода новых требований, исключающих необходимость возить с собой дорогостоящие лекарства. Стандартные наборы в среднем стоят до 700 рублей. Есть множество премиальных предложений с дополнительными функциями и расширенным составом, верхней планки цены для которых нет. Купить все это можно в аптеке, в автомагазинах, в магазинах инструментов, а также онлайн — на популярных маркетплейсах и интернет-гипермаркетах.В каких транспортных средствах должна бытьТолько владельцы двухколесных транспортных средств — мотоциклов и мопедов без бокового прицепа — освобождаются от обязанности покупать аптечку первой помощи. Во всех остальных ТС — легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, трамваях, троллейбусах и пр. — она должна быть. Если в машине больше восьми кресел, а также если это автобус со “стоячими” местами, по ГОСТу нужна не одна, а три аптечки.В легковой машине аптечка первой помощи должна находиться в салоне, а не в багажнике, чтобы до нее можно было добраться в считанные секунды. Лучше всего положить меднабор в бардачок, если позволяют габариты, в карман водительской двери, на полку под задним стеклом или в специальный органайзер. Нередко аптечку кладут под водительское сиденье, однако эксперты так делать не советуют: в экстренной ситуации доступ к меднабору может быть заблокирован.В пассажирском транспорте аптечку следует размещать на видном месте, обозначая ее положение знаком в виде красного креста на белом фоне. В строительной, сельскохозяйственной и специальной технике существуют отраслевые стандарты расположения оборудования для оказания первой помощи.Состав автомобильной аптечки — 2024Состав автомобильной аптечки определяется действующим приказом Министерства здравоохранения РФ. В 2024 году в него входит исключительно набор первой помощи, без лекарственных препаратов.Обязательные средстваУтвержденный состав автомобильной аптечки с 1 января 2021 года:Дополнительные средстваВыбор дополнительных средств зависит от самого автомобилиста. Это могут быть уже не предметы первой медицинской помощи, а медикаменты от определенных болезней или состояний.“Помимо специфических препаратов, рекомендовано дополнить аптечку стандартным набором медикаментами из домашней аптечки, — советует Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE. — Это обезболивающие, жаропонижающие, некоторые антигистаминные — строго те, что не противопоказаны при вождении; для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, охлаждающие пакеты. Как такового запрета на перевозку лекарственных средств нет — водитель может сам выбрать, какие стоит иметь при себе”.Дополнительно в автомобильную аптечку можно положить повязку, которой при случае зафиксировать поврежденную руку или ногу, термоодеяло или накидку. Летом не лишним будет дополнить набор репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.Отличие старых наборов от новыхГлавное отличие аптечки нового образца от старой — отсутствие лекарственных препаратов. Раньше в меднаборе обязательно должны были присутствовать анальгин, аспирин, раствор сульфацила натрия, йод, валидол, корвалол, нашатырный спирт, активированный уголь. Расходные материалы отличаются незначительно.Что нельзя возить в аптечкеЗакон не устанавливает ограничений на содержимое аптечки, в ней могут быть любые не запрещенные в РФ препараты. Однако эксперты не советуют возить с собой:Прием таких препаратов снижает концентрацию, они могут вызывать сонливость и замедлять реакции, и такие состояния, понятно, опасны при вождении транспортного средства. А снотворное, принятое на ночь, может действовать и в течение следующего дня. Кроме того, нужно постоянно следить за сроком годности таких лекарств.Обязательна ли аптечкаВ каждом легковом и грузовом автомобиле, автобусе, тракторе и даже в мотоцикле с боковым прицепом должна быть аптечка. Об этом говорится в пункте 7 Правил дорожного движения (ПДД) РФ. Транспортным средством без набора первой помощи управлять запрещается.Наличие аптечки и ее соответствие требованиям проверяют во время техосмотра, также попросить предъявить меднабор может сотрудник ГИБДД, остановивший машину на дороге. Правда, в разделе ПДД, касающегося общих обязанностей водителя, нет пункта, указывающего, что автомобилист должен такую просьбу выполнять.Ответственность за отсутствиеПо статье 12.5 КоАП РФ за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки водителям грозил штраф в размере 500 рублей, но с 1 сентября 2023 года это не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности. Требования об их наличии исключены из перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средствКак применять аптечкуСогласно статье 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. В случае чрезвычайной ситуации, следует как можно быстрее достать аптечку, определить характер травмы и какое средство требуется. Использовать его надо строго в соответствии с инструкцией — она есть в каждом автомобильном меднаборе. При необходимости нужно сразу же вызвать скорую помощь или — если это возможно — отвезти пострадавшего в ближайшую больницу.Изменения в 2024 годуПоследние существенные изменения произошли 1 января 2021 года, тогда значительно изменился состав автомобильной аптечки. В 2024 году пока никаких нововведений не планируется.

https://ria.ru/20230629/medpodgotovka-1881183257.html

https://ria.ru/20210528/shtrafy-1734637858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, авто, аптечка