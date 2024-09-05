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ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 05.09.2024
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17:36 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/armeniya-1970881022.html
ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС
ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 05.09.2024
ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС
В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:36
2024-09-05T17:36
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ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК. В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил. "Сегодня, 5 сентября, 51 гражданин внес в Центральную избирательную комиссию Армении предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем группы назначен Артак Зейналян", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ЦИК представлены проект решения о формировании инициативной группы и назначении уполномоченного представителя, копии документов, удостоверяющих личность членов инициативной группы, а также проект соответствующего закона в электронной и бумажной версиях. В соответствии с правовыми нормами, установленными законом "О референдуме", Центральная избирательная комиссия в течение десяти рабочих дней должна либо зарегистрировать инициативную группу, либо отказать в регистрации, если не соблюдены требования, установленные законом. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания нужны подписи 50 тысяч граждан.
https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html
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в мире, армения
В мире, Армения
ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС

ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК.
В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил.
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"Сегодня, 5 сентября, 51 гражданин внес в Центральную избирательную комиссию Армении предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем группы назначен Артак Зейналян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ЦИК представлены проект решения о формировании инициативной группы и назначении уполномоченного представителя, копии документов, удостоверяющих личность членов инициативной группы, а также проект соответствующего закона в электронной и бумажной версиях.
В соответствии с правовыми нормами, установленными законом "О референдуме", Центральная избирательная комиссия в течение десяти рабочих дней должна либо зарегистрировать инициативную группу, либо отказать в регистрации, если не соблюдены требования, установленные законом.
Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания нужны подписи 50 тысяч граждан.
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