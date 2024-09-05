https://ria.ru/20240905/armeniya-1970881022.html

ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС

ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 05.09.2024

ЦИК Армении начал сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС

В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:36

2024-09-05T17:36

2024-09-05T17:36

в мире

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:118:2725:1651_1920x0_80_0_0_a148de1981cb3aabd9bc9a0dde518288.jpg

ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает четверг пресс-служба ЦИК. В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил. "Сегодня, 5 сентября, 51 гражданин внес в Центральную избирательную комиссию Армении предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем группы назначен Артак Зейналян", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ЦИК представлены проект решения о формировании инициативной группы и назначении уполномоченного представителя, копии документов, удостоверяющих личность членов инициативной группы, а также проект соответствующего закона в электронной и бумажной версиях. В соответствии с правовыми нормами, установленными законом "О референдуме", Центральная избирательная комиссия в течение десяти рабочих дней должна либо зарегистрировать инициативную группу, либо отказать в регистрации, если не соблюдены требования, установленные законом. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания нужны подписи 50 тысяч граждан.

https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения