https://ria.ru/20240905/alfa-bank-1970677549.html
Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии
Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии - РИА Новости, 05.09.2024
Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии
Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии, и считает, что банкам России надо расширять присутствие этой стране, заявил на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:33
2024-09-05T04:33
2024-09-05T04:33
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии, и считает, что банкам России надо расширять присутствие этой стране, заявил на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления кредитной организации Павел Высоцкий. "В первую очередь мы видим, что нужно открывать в Индии большую сеть российских банков и представительств. И расширять имеющееся там присутствие. Мы, Альфа-банк, в этом плане не исключение. И надеемся - такое у нас в плане есть - открыть представительство в Индии", - заявил Высоцкий. Он добавил, обращаясь к чрезвычайному и полномочному послу Индии в РФ Винаю Кумару, что надеется на поддержку в этом вопросе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, россия, владивосток, альфа-банк, дальневосточный федеральный университет, в мире
Индия, Россия, Владивосток, Альфа-банк, Дальневосточный федеральный университет, В мире
Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии
Высоцкий: Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии