https://ria.ru/20240905/aeroflot-1970668508.html
"Аэрофлот" заявил, что не видит нехватки персонала
"Аэрофлот" заявил, что не видит нехватки персонала - РИА Новости, 05.09.2024
"Аэрофлот" заявил, что не видит нехватки персонала
"Аэрофлот" не наблюдает нехватки летного или наземного персонала, рассказал журналистам на брифинге на Восточном экономическом форуме глава группы Сергей... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:59
2024-09-05T02:59
2024-09-05T02:59
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" не наблюдает нехватки летного или наземного персонала, рассказал журналистам на брифинге на Восточном экономическом форуме глава группы Сергей Александровский. "Нехватки летного и наземного персонала в компании нет", - сказал он. "Мы активно разворачиваем работу на перспективу, в том числе с учетом планируемого освоения российской техники. Мы унифицируем стандарты подготовки пилотов на уровне группы "Аэрофлот". Далее мы на базе "Аэрофлота" в рамках нашего учебно-летного отряда сформируем большую группу пилотов, до 300 человек. Это будет резервом для "Аэрофлота", "Победы" и "России". То есть, будем распределять летный состав в зависимости от потребностей компаний группы", - добавил Александровский. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
"Аэрофлот" заявил, что не видит нехватки персонала
Александровский: "Аэрофлот" не наблюдает нехватки летного и наземного персонала