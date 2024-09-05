https://ria.ru/20240905/aeroflot-1970667627.html

"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100

"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100 - РИА Новости, 05.09.2024

"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100

"Аэрофлот" не расторгнет имеющиеся контракты с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку самолетов SSJ-100, но планирует отдать их в сублизинг РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:52

2024-09-05T02:52

2024-09-05T02:52

экономика

владивосток

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

дальневосточный федеральный университет

мс-21

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" не расторгнет имеющиеся контракты с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку самолетов SSJ-100, но планирует отдать их в сублизинг другим авиакомпаниям, рассказал журналистам на брифинге на Восточном экономическом форуме глава группы Сергей Александровский. "Группа планирует эксплуатировать только МС-21, но ранее подписанные контракты на SSJ-100 мы не расторгнем. Планируем, что мы получим самолеты и отдадим их в сублизинг другим российским авиакомпаниям", - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

владивосток

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экономика, владивосток, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), дальневосточный федеральный университет, мс-21, вэф — 2024 (восточный экономический форум)