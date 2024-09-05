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"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100
"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100 - РИА Новости, 05.09.2024
"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100
"Аэрофлот" не расторгнет имеющиеся контракты с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку самолетов SSJ-100, но планирует отдать их в сублизинг РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:52
2024-09-05T02:52
2024-09-05T02:52
экономика
владивосток
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
дальневосточный федеральный университет
мс-21
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" не расторгнет имеющиеся контракты с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку самолетов SSJ-100, но планирует отдать их в сублизинг другим авиакомпаниям, рассказал журналистам на брифинге на Восточном экономическом форуме глава группы Сергей Александровский. "Группа планирует эксплуатировать только МС-21, но ранее подписанные контракты на SSJ-100 мы не расторгнем. Планируем, что мы получим самолеты и отдадим их в сублизинг другим российским авиакомпаниям", - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, владивосток, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), дальневосточный федеральный университет, мс-21, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Дальневосточный федеральный университет, МС-21, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Аэрофлот" не расторгнет контракты с ОАК на поставку SSJ-100
Александровский: "Аэрофлот" отдаст ОАК самолеты SSJ-100 в сублизинг