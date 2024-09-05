https://ria.ru/20240905/aeroflot-1970667383.html

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько человек перевезут за 2024 год

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько человек перевезут за 2024 год - РИА Новости, 05.09.2024

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько человек перевезут за 2024 год

"Аэрофлот" по итогам года ожидает, что перевезёт 55 миллионов человек, рассказал журналистам глава группы Сергей Александровский. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:46

2024-09-05T02:46

2024-09-05T02:46

экономика

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" по итогам года ожидает, что перевезёт 55 миллионов человек, рассказал журналистам глава группы Сергей Александровский. "По итогам всех отработанных месяцев 2024 года показывали рост в 21,4%-22%. В летние месяцы – июль-август – темпы чуть снизились с учетом высокой базы прошлого года. Но в целом у нас нет сомнений, что мы достигнем цифры в 55 миллионов человек (по итогам года - ред.)", - сказал он. При этом соотношение внутренних и международных воздушных линий в перевозках в среднем по году составляет примерно 70% на 30%, добавил Александровский. Он также уточнил, что весь авиационный рынок в первой половине года вырос на 8%, а показатели "Аэрофлота" - на 21,4%. "В следующем году сложно будет ожидать таких же объемов роста без дополнительных самолетов, так как группа в 2024 году вышла на рекордные значения по интенсивности эксплуатации самолетов, налету на парк и загрузки рейсов. Задача будет как минимум сохранить текущий уровень. Дополнительные возможности для роста – это "мокрый" лизинг, возможно, получение дополнительных воздушных судов. Это понятные источники роста", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)