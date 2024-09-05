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"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма - РИА Новости, 05.09.2024
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17:51 05.09.2024 (обновлено: 17:55 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/aeroflot--1970882757.html
"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма
"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма - РИА Новости, 05.09.2024
"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) авиакомпания "Аэрофлот" представила свой стенд. В перерывах между дискуссиями участникам форуме предлагают... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:51
2024-09-05T17:55
фото
аэрофлот
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
природа
гастротуризм
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1970882757.jpg?1725548103
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) авиакомпания "Аэрофлот" представила свой стенд. В перерывах между дискуссиями участникам форуме предлагают фирменный шоколад и кофе с художественной фотопечатью на молочной пенке. На полях ВЭФ компания заключила два соглашения. Так, ресторанный холдинг Bellini, дочерняя компания ЗАО "Аэромар" и "Аэрофлот" будут развивать проекты, направленные на продвижение продукции красноярских производителей и региональной гастрономии, повышение уровня сервиса на борту и развитие гастрономического туризма. А с "Центром "Амурский тигр" российский авиаперевозчик будет совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра. "Аэрофлот" является официальным авиаперевозчиком ВЭФ-2024. Подробнее о том, как это было – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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60
РИА Новости
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фото, фото, аэрофлот, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , природа, гастротуризм, владивосток
Фото, Аэрофлот, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , природа, гастротуризм, Владивосток

"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма

Читать ria.ru в
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) авиакомпания "Аэрофлот" представила свой стенд. В перерывах между дискуссиями участникам форуме предлагают фирменный шоколад и кофе с художественной фотопечатью на молочной пенке. На полях ВЭФ компания заключила два соглашения. Так, ресторанный холдинг Bellini, дочерняя компания ЗАО "Аэромар" и "Аэрофлот" будут развивать проекты, направленные на продвижение продукции красноярских производителей и региональной гастрономии, повышение уровня сервиса на борту и развитие гастрономического туризма. А с "Центром "Амурский тигр" российский авиаперевозчик будет совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра. "Аэрофлот" является официальным авиаперевозчиком ВЭФ-2024. Подробнее о том, как это было – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский на ВЭФ-2024

Сергей Александровский, генеральный директор ПАО Аэрофлот

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот

Карбоновый стол в переговорной на стенде официального авиаперевозчика ВЭФ-2024 "Аэрофлот".

Офис компании Аэрофлот

Карбоновый стол в переговорной на стенде официального авиаперевозчика ВЭФ-2024 "Аэрофлот".

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Подписание соглашения о сотрудничестве "Аэрофлота" и Центра "Амурский тигр". Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев обмениваются рукопожатиями. "Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы можем быть уверены, что каждое животное, которое вынужденно попадает к специалистам, будет окружено вниманием и заботой не только на земле, но и в воздухе", - сказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Стенд компании Аэрофлот на ВЭФ

Подписание соглашения о сотрудничестве "Аэрофлота" и Центра "Амурский тигр". Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев обмениваются рукопожатиями. "Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы можем быть уверены, что каждое животное, которое вынужденно попадает к специалистам, будет окружено вниманием и заботой не только на земле, но и в воздухе", - сказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
3 из 6
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин и Соучредитель ООО "Беллини Групп" подписывают трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Подписание трехстороннего соглашения с Bellini Group на стенде Аэрофлота

Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин и Соучредитель ООО "Беллини Групп" подписывают трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 6
© РИА Новости / Григорий Сысоев

"Уверен, что даже самые искушенные пассажиры, которые привыкли к высокому уровню бортовой кухни "Аэрофлота", получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнера и поставщика — ЗАО „Аэромар”", - сказал первый замгенерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.

Стенд компании Аэрофлот на ВЭФ

"Уверен, что даже самые искушенные пассажиры, которые привыкли к высокому уровню бортовой кухни "Аэрофлота", получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнера и поставщика — ЗАО „Аэромар”", - сказал первый замгенерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
5 из 6
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Бортпроводницы "Аэрофлота" на стенде авиакомпании на Восточном экономическом форуме 2024.

Работа стенда Аэрофлота

Бортпроводницы "Аэрофлота" на стенде авиакомпании на Восточном экономическом форуме 2024.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ФотоАэрофлотВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)природагастротуризмВладивосток
 
 
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