https://ria.ru/20240905/aeroflot--1970882757.html

"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма

"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма - РИА Новости, 05.09.2024

"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) авиакомпания "Аэрофлот" представила свой стенд. В перерывах между дискуссиями участникам форуме предлагают... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:51

2024-09-05T17:51

2024-09-05T17:55

фото

аэрофлот

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

природа

гастротуризм

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1970882757.jpg?1725548103

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) авиакомпания "Аэрофлот" представила свой стенд. В перерывах между дискуссиями участникам форуме предлагают фирменный шоколад и кофе с художественной фотопечатью на молочной пенке. На полях ВЭФ компания заключила два соглашения. Так, ресторанный холдинг Bellini, дочерняя компания ЗАО "Аэромар" и "Аэрофлот" будут развивать проекты, направленные на продвижение продукции красноярских производителей и региональной гастрономии, повышение уровня сервиса на борту и развитие гастрономического туризма. А с "Центром "Амурский тигр" российский авиаперевозчик будет совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра. "Аэрофлот" является официальным авиаперевозчиком ВЭФ-2024. Подробнее о том, как это было – в фотоленте РИА Новости.

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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