"Аэрофлот" на ВЭФ-2024: сохранение дикой природы и развитие гастротуризма

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский на ВЭФ-2024
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский на ВЭФ-2024
Карбоновый стол в переговорной на стенде официального авиаперевозчика ВЭФ-2024 "Аэрофлот".
Карбоновый стол в переговорной на стенде официального авиаперевозчика ВЭФ-2024 "Аэрофлот".
Подписание соглашения о сотрудничестве "Аэрофлота" и Центра "Амурский тигр". Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев обмениваются рукопожатиями. "Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы можем быть уверены, что каждое животное, которое вынужденно попадает к специалистам, будет окружено вниманием и заботой не только на земле, но и в воздухе", - сказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Подписание соглашения о сотрудничестве "Аэрофлота" и Центра "Амурский тигр". Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев обмениваются рукопожатиями. "Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы можем быть уверены, что каждое животное, которое вынужденно попадает к специалистам, будет окружено вниманием и заботой не только на земле, но и в воздухе", - сказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин и Соучредитель ООО "Беллини Групп" подписывают трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин и Соучредитель ООО "Беллини Групп" подписывают трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
"Уверен, что даже самые искушенные пассажиры, которые привыкли к высокому уровню бортовой кухни "Аэрофлота", получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнера и поставщика — ЗАО „Аэромар”", - сказал первый замгенерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.
"Уверен, что даже самые искушенные пассажиры, которые привыкли к высокому уровню бортовой кухни "Аэрофлота", получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнера и поставщика — ЗАО „Аэромар”", - сказал первый замгенерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.
Бортпроводницы "Аэрофлота" на стенде авиакомпании на Восточном экономическом форуме 2024.
Бортпроводницы "Аэрофлота" на стенде авиакомпании на Восточном экономическом форуме 2024.