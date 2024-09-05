https://ria.ru/20240905/abkhaziya-1810270776.html

Отдых в Абхазии в 2024 году: где остановиться и на что посмотреть

Отдых в Абхазии 2024: лучшие недорогие курорты на берегу моря, цены, отзывы

Отдых в Абхазии в 2024 году: где остановиться и на что посмотреть

Отдых в Абхазии в 2024 году - прекрасный вариант как для любителей активного времяпрепровождения, так и для поклонников отпуска в хорошем отеле на берегу моря... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:05

2024-09-05T15:05

2024-09-05T15:05

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отдых в Абхазии в 2024 году - прекрасный вариант как для любителей активного времяпрепровождения, так и для поклонников отпуска в хорошем отеле на берегу моря. Лучшие места, где можно летом отдохнуть с детьми, какие недорогие гостиницы и санатории выбрать, фото местных достопримечательностей, сколько сейчас стоят путевки в республику, актуальные цены на продукты и сувениры и отзывы туроператоров, - в материале РИА Новости.Отдых в АбхазииАбхазия располагается на берегу Черного моря (протяженность прибрежной зоны с многочисленными пляжами составляет более 200 километров) в субтропическом климате. Внушительную часть территории государства занимают Кавказские горы (как гласят мифы, именно здесь Зевс приковал к скалам Прометея). Местные курорты пользовались большой популярностью еще у советских граждан, да и сегодня привлекают россиян не только своими прекрасными пейзажами и многочисленными достопримечательностями, но и относительно доступными ценами.Когда лучше ехатьОсновной поток отдыхающих в Абхазии приходится на летние месяцы: в это время местные пляжи нередко переполнены, а море прогревается до 20 градусов тепла и выше. Впрочем, туристы, которых не пугает прохладная морская вода или которые не очень жалуют слишком жаркую погоду, вполне могут открыть сезон купания уже в мае или запланировать свой отпуск на сентябрь или октябрь, в так называемый “бархатный сезон”.Впрочем, комфортная для туристов погода сохраняется здесь практически круглый год, так что если пляжный отдых не является главной целью, приезжать в Абхазию можно в любой из двенадцати месяцев. “Наряду с морем и протяженными пляжами эта маленькая страна обладает многочисленными природно-климатическими ресурсами, которые сочетают в себе разнообразные лечебные и оздоровительные свойства”, - говорит генеральный директор туристического агентства "Терра Инкогнита" Оксана Полишко.Популярные места для отдыхаСами жители Абхазии называют свою страну Апсны, что в переводе означает "страна души". И многие из тех, кто уже успел побывать здесь, наверняка согласятся с таким определением. Абхазия способна по-новому удивлять и восхищать с каждым визитом, тем более что интересных локаций для туристов и отдыхающих тут более чем достаточно.ГаграОкруженная горами Гагра славится не только многочисленными пляжами (в основном они смешанные, из песка и гальки), но и бальнеологическими курортами. Этот город, защищенный от несущих холод ветров, считается одним из самых теплых черноморских курортов. Здесь можно подняться на гору Мамзышха и полюбоваться окружающей природой с одной из смотровых площадок.Город принято делить на два района - Старая и Новая Гагра. Первый считается средоточием основных исторических достопримечательностей, второй - центром веселого и активного отдыха. Так, интересующиеся историей туристы, могут посетить средневековую крепость Абаата и живописный замок принца Ольденбургского, прогуляться по территории Приморского парка, где собраны сотни видов растений из различных стран и даже континентов, и многое другое.“Недалеко от Гагры находится самая глубокая в мире карстовая пещера - полость Крубера-Воронья глубиной 2080 метров”, - добавляет Оксана Полишко.ПицундаВ первую очередь Пицунда пользуется популярностью у туристов, которые отправляются на отдых для того, чтобы поправить свое здоровье. Атмосфера этого курорта считается целительной благодаря растущим тут реликтовым соснам, а название города происходит от греческого "пинтус", что переводится как "сосна".Пицунда прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми. Море тут чистое и большую часть времени спокойное, пляжи разнообразные: и песчаные, и покрытые галькой. Среди основных достопримечательностей - Пицунда-Мюссерский заповедник (помимо сосен тут растут дубы, каштаны, самшит и множество других деревьев), а также историко-архитектурный заповедник "Великий Питиунт", включающий в себя руины античного города, музей, храм Святого Андрея Первозванного и другие объекты.СухумКрупнейший город Абхазии одинаково привлекателен как для любителей пляжного отдыха, так и для желающих ознакомиться с историческими достопримечательностями (Сухум основан в VI веке до н. э.), а также для ценителей природных красот. Последние могут посетить местный Ботанический сад, являющийся своеобразным музеем субтропиков, или побывать в питомнике, который специализируется на разведении различных видов обезьян.“Именно в Сухуме был возведен первый в мире памятник, который посвящен обезьянам”, - говорит Оксана Полишко.Оказавшись в Сухуме, определенно стоит побывать на расположенной вдоль черноморского берега набережной Махаджиров, увидеть Сухумский маяк, побывать на руинах крепости Диоскурия и оценить другие достопримечательности.Новый АфонКак и другие города Абхазии, Новый Афон отличается красивой и богатой природой: тут растут величественные кипарисы, рощи фруктовых деревьев, эвкалипты и олеандры. Много пляжей, санаториев, где можно пройти лечение, например, с использованием полезной глины. И, конечно, в Новый Афон стекается множество паломников, желающих посетить местные духовные святыни. Одна из них - выстроенный в соответствии с неовизантийским стилем Новоафонский мужской монастырь, включающий несколько храмов.Есть и уникальный природный памятник - Новоафонская пещера, попасть в которую можно на поезде. Неподалеку от нее расположено ущелье "Три котла". В состав историко-культурного заповедника "Анакопия" входят чуть меньше сотни различных исторических и археологических памятников, в том числе - знаменитая Анакопийская крепость, на территории которой есть неиссякаемый колодец.ЦандрыпшКурортный поселок неподалеку от границы с Россией может предложить туристам отдых на благоустроенных галечных пляжах, а любители поближе познакомиться с историей могут посетить расположенную неподалеку, в районе Холодной речки, одну из дач Иосифа Сталина (сюда пускают с экскурсиями), побывать на развалинах Хашупской крепости (некогда - одного из крупнейших оборонительных сооружений Абхазии) или древнего храма, известного как Цандрипшская базилика.Среди природных достопримечательностей здесь пользуются большой популярностью живописные Белые скалы.ЛдзааПоселок Лдзаа, расположенный на побережье Пицундской бухты, порадует тех, кто предпочитает отдых вдали от слишком шумных и заполненных туристами локаций. В окрестностях располагается святилище Лдзаа-ныха, дом-музей Хецуриани (в нем собраны тысячи оригинальных этнографических экспонатов, которые рассказывают об истории и культуре Абхазии). При желании можно расширить географию отдыха и добраться, например, до горного озера Рица, цвет воды в котором может меняться в зависимости от сезона.БагрипшПоселок расположен примерно в 15 км от города Гагра. Второе название этого населенного пункта - Холодная река (такое наименование он получил из-за протекающей тут горной реки, температура воды в которой и вправду достаточно низкая). Багрипш окружен не только горами, в нем много зелени, а на берегу моря есть комфортные для отдыха пляжи.ГудаутаЭтот небольшой город находится неподалеку от Сухума. Туристов тут не так много, как на более популярных курортах, а пляжи в большинстве своем не могут похвастаться богатой инфраструктурой для отдыхающих. Зато на территории Гудауты можно встретить различные памятники, а также побывать в местном музее, где собрана достаточно богатая коллекция этнографических экспонатов, посетить храм Айлага-абыку. В последнем сохранились до наших дней встроенные в одну из стен специальные кувшины, именуемые голосниками. Их предназначение - улучшать акустику внутри храма.ГребешокПрактически рядом с морем, у Гагрского хребта, расположен поселок Гребешок. Тут можно снять домик, отдохнуть на пляже, полюбоваться живописной природой, а при желании - добраться до расположенного неподалеку замка принца ОльденбургскогоАлахадзыЕще одна локация для поклонников спокойного, размеренного отдыха на природе. От Алахадзы можно легко добраться до двух крупных городов - Гагры и Пицунды, а в самом селе - вдоволь понежиться на солнце или окунуться в теплые морские воды. При этом можно выбрать как дикие, так и достаточно благоустроенные пляжи.МысраПоселок Мысра (или Мюссера) известен, во-первых, тем, что на его территории некогда размещались дачи Иосифа Сталина и Михаила Горбачева. Поблизости также располагается Пицундо-Мюссерский заповедник (здесь растет редкий вид сосны, а возраст отдельных деревьев насчитывает несколько столетий), а также лишь частично сохранившийся до наших дней Мюссерский храм.ЦкуараСело Цкуара (Приморское) находится недалеко от Нового Афона. Известность ему принесли расположенные на его территории сероводородные термальные источники, а также местная глина, которая также считается весьма целебной. Именно поэтому сюда стремятся те, кто желает совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и поправить свое здоровье.В числе местных достопримечательностей - живописное Черепашье озеро. При желании можно добраться и до прочих расположенных неподалеку достопримечательностей, например, Новоафонского водопада.АгудзераНебольшой поселок на берегу Черного моря, от которого до Сухума чуть более 10 километров. Название Агудзера можно перевести как "кизиловая роща". Отсюда открывается прекрасный вид на Сухумскую бухту. Если наскучит пляжный отдых, можно найти подходящую экскурсию к достопримечательностям, расположенным в районе Сухума.ОчамчираОчамчира может похвастаться очень древней историей и, соответственно, большим количеством связанных с ней достопримечательностей как в самом городе, так и в одноименном районе. Здесь сохранились некоторые башни и участки Великой абхазской стены (всего же она насчитывала пару сотен башен), Илорский храм Святого Георгия, отдельные участки крепости Сатамашо и другие.Любители острых ощущений могут посетить местные пещеры, которые способны впечатлить даже опытных путешественников. Одна из них - пещера Абрскила, которая связана с легендой об одноименном герое, чья судьба весьма напоминает участь греческого Прометея. С той лишь разницей, что в данном случае герой был прикован к сталагнату, да и о губительном влиянии его проступка на печень не упоминается.Лучшие пляжиМногих туристов привлекают пляжи Абхазии. Часть из них снабжена всем необходимым для отдыхающих (шезлонги, навесы, зонты и так далее), как правило, такие благоустроенные пляжи можно найти в крупных курортных городах, таких как Гагра, Сухум и другие, а также рядом с санаториями и гостиницами.Другие популярные абхазские пляжи больше соответствуют определению “дикие”: тут нет особой инфраструктуры, зато есть теплое чистое море, свежий воздух и роскошная южная природа. Такие пляжи идеально подходят для тех, кто желает на отдыхе побыть подальше от многолюдной толпы.В Абхазии мало чисто песчаных пляжей: большая часть мест отдыха покрыта галькой или смесью гальки и песка.Отдых с детьмиВыбирая локацию для отдыха всей семьей, стоит обратить внимание на места с благоприятным климатом. Это, например, может быть Пицунда или расположенные рядом с ней поселки: благодаря растущим вокруг соснам воздух тут полезен как для взрослых, так и для детей.В поисках развлекательной инфраструктуры следует отправиться в крупные города. Например, в Гагре и в Пицунде можно посетить аквапарки, в Гагре же располагается и Абхазский национальный дельфинарий.И, конечно, выбирая пляжи для семейного отдыха, необходимо заранее убедиться в том, что для детей там нет опасной глубины у самого берега.ЭкскурсииПеречень исторических достопримечательностей и живописных природных объектов, которые также достойны внимания туристов, в Абхазии очень обширный. Причем экскурсии организуются как в местных населенных пунктах, так и из близлежащих российских городов, таких как Сочи или Адлер.На территории Абхазии проходили съемки многих знаменитых фильмов. Например, в сцене финальной схватки с профессором Мориарти в советской картине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" роль Рейхенбахского водопада исполнил Гегский водопад. Для поклонников кинематографа экскурсия по подобным местам представляет большой интерес.РазвлеченияТуристам, представления которых об идеальном отпуске не ограничиваются купанием в море и роскошным загаром, Абхазия способна подарить массу незабываемых впечатлений. Поклонники активного отдыха могут совершить путешествие к Юпшарскому каньону, который находится неподалеку от озера Рица и появился в результате сильного землетрясения. Или побывать у одного из абхазских водопадов. Так, высота Гегского водопада, по различным оценкам, составляет от полусотни до 70 метров, Новоафонский водопад был возведен вручную местными монахами, а Молочный водопад обязан своим необычным оттенком воды многочисленным пузырькам воздуха.Также для туристов в Абхазии организуют конные прогулки, сплав по рекам, прыжки на специальных веревках с командой роупджамперов, занятия дайвингом и другие, в том числе весьма экстремальные развлечения.Одним из самых подходящих для молодежного отдыха мест в Абхазии считается район Новой Гагры, где расположены бары, кафе, дискотеки и другие подобные заведения. Впрочем, современные, подходящие для молодых людей отели есть в каждом крупном городе Абхазии, будь то Гагра, Сухум и другие, поискать подходящее место для проживания реально и в расположенных неподалеку от них курортных поселках.Климат АбхазииВ Абхазии мягкая зима и жаркое лето. На территории страны существует несколько зон с собственным микроклиматом из-за особенностей рельефа: на побережье климат влажный, субтропический, со средней температурой в августе +22...+24 °С, а в горах, которые занимают около 70% Абхазии, лежат многолетние снега и ледники. От ветров республика надежно защищена Кавказскими горами. Температура воздуха днем +15 С (среднегодовая), в году около 220 солнечных дней.Виза и таможняРоссиянам для поездок в Абхазию (до 90 дней) виза не нужна. Пересечение российско-абхазской границы осуществляется по действительному российскому внутреннему или заграничному паспорту. По прибытии иностранные граждане обязаны зарегистрироваться в течение трех суток в органах внутренних дел. Проживающих в гостинице регистрирует ее администрация.Граждане нашей страны могут въехать в Абхазию двумя путями:На границе необходимо пройти таможенный и паспортный контроль.Как добратьсяПривлекательность Абхазии для туристов повышает еще и тот факт, что добраться до ее городов и гостеприимных пляжей можно практически всеми доступными видами транспорта. Самолет, поезд, а при желании - и личный автомобиль - все зависит лишь от того, какую продолжительность пути и степень комфорта выберет для себя путешествующий.Для тех, кто желает свести количество пересадок к минимуму, существуют прямые маршруты, например, поезд Москва-Сухум. Если же смена транспорта не смущает, можно добраться до одного из курортных российских городов (например, Сочи или Адлер), а уже оттуда отправиться в выбранный город Абхазии.Где остановитьсяУ туристов, выбирающих для отдыха курорты Абхазии, есть несколько основных вариантов размещения. Один из наиболее популярных - это снять номер в гостинице. Стоимость проживания в отеле варьируется в зависимости от сезона, вида номеров, удаленности от моря, сопутствующих услуг и прочих параметров.Практически во всех курортных городах и поселках можно снять квартиру или домик у частных лиц по приемлемой цене. Этот вариант вполне подойдет как для компании молодежи, так и для тех отдыхающих, которые не против самостоятельно готовить еду или питаться в местных кафе.Тем, кто оправляется в Абхазию не только за яркими эмоциями, но и за пользой для здоровья, крышу над головой, питание и лечебные процедуры предоставляют многочисленные пансионаты и санатории.Где поестьПобывать в Абхазии и не продегустировать местную кухню - значит, упустить очень важную и вкусную часть путешествия. Даже если отдыхающие не готовы тратить деньги на заведения общепита или уже оплатили all inclusive в отеле, отведать главные блюда местной кухни определенно стоит.Как минимум нужно попробовать абхазский шашлык. Он представлен двумя разновидностями: для первого ("ажьы дзны") используется свежее мясо, во втором случае (для так называемого "ажьцаа дзны") - копченое.Нельзя уехать из Абхазии, не попробовав местные лобио, солянку, хачапур и подобные кушанья. Также стоит обратить внимание на закуску абаклажанчапа (это баклажаны с ореховой начинкой), абхазский вариант кукурузной каши (ее еще называют абыста) и другие не менее интересные блюда.“Особое место в Абхазии занимает виноделие. Многие из нас пробовали невероятно вкусное абхазское вино. Любители более крепких напитков останутся в восторге от чачи - местной водки, настоянной на винограде”, - говорит Оксана Полишко.Конкретное заведение для знакомства с местной кухней туристы чаще всего выбирают по своему бюджету. Однако есть в Абхазии несколько заведений, посещение которых для многих отдыхающих является едва ли не обязательным пунктом отпускной программы. Например, расположенный в Гагре ресторан "Гагрипш", на сцене которого некогда выступал Федор Шаляпин, или таверна "Хаит" в Сухуме. Чуть более бюджетное меню предлагают местные столовые.Городской транспортГородской транспорт развит только в Сухуми, где регулярно курсируют автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Несколько автобусных маршрутов есть в районе Гагры и Пицунды. В остальных районах Абхазии общественный транспорт ограничивается маршрутками, которые связывают города и поселки и проходят по главной трассе.ЦеныСтоимость основных продуктов и набора услуг в Абхазии в 2024 году полностью идентична российским. Трапеза в ресторане среднего уровня обойдется около 500-700 руб. на человека, в кафе - почти в два раза дешевле. В основном весь товаропоток идет из России, поэтому, все товары - от одежды до техники - везутся из нашей страны.По данным туроператоров, недельный тур в Абхазию в отель 3* с трехразовым питанием или питанием “все включено” во второй половине июня обойдется в 45-60 тыс. руб. на двоих без стоимости проезда, в отель 4* с питанием "полный пансион" стоит от 80 до 110 тыс. руб. на двоих.СувенирыАбхазия как сельскохозяйственный регион делает первоклассные вина, специи, приправы, сыры и мед. Поэтому, помимо магнитиков и тарелок с горными видами, оттуда можно привезти:БезопасностьПрезидент Абхазии Аслан Бжания дал соответствующие поручения, и страна готова обеспечить безопасность российских туристов на своих курортах в предстоящий летний сезон, рассказал РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. Дипломат также отметил, что в Абхазии российским туристам "всегда рады" и добавил, что власти "делают все возможное для того, чтобы гостям было комфортно и уютно".Советы туристамТем, кто для пляжного отдыха в Абхазии предпочитает "дикие" локации, важно помнить о безопасности и осторожности. Особенно если на том или ином пляже человек оказался впервые. Ведь на многих пляжах серьезная глубина начинается уже на небольшом расстоянии от берега, так что терять бдительность не стоит.Над курсами валют ломать голову не нужно: на территории Абхазии можно без проблем рассчитываться российскими рублями. Правда, с оплатой банковскими картами могут возникнуть сложности, так что на всякий случай лучше иметь под рукой наличные.Собираясь в поездку, стоит заранее продумать список необходимых вещей, в том числе - собрать аптечку. Жаропонижающие и дезинфицирующие средства, сорбенты и другие средства для нормализации работы ЖКТ, пластыри и препараты от аллергии, солнцезащитные средства - вот тот минимум, который может пригодиться в поездке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости - туризм, абхазия, отдых, туристы, отдых на море, маршруты - туризм