https://ria.ru/20240904/zhurnalisty-1970501176.html

Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области

Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024

Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области

Журналисты австралийской телерадиовещательной корпорации ABC незаконно побывали в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:36

2024-09-04T13:36

2024-09-04T13:36

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

австралия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Журналисты австралийской телерадиовещательной корпорации ABC незаконно побывали в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. Как отмечается в материале ABC, журналисты в сопровождении украинских военных незаконно пересекли российскую границу и побывали в городе Суджа Курской области и в близлежащих деревнях. При этом сами журналисты признают, что их поездка была сопряжена не только с рисками нахождения в зоне боевых действий, но и с тем, что как физические лица они теперь вряд ли смогут "когда-либо вернуться в Россию". В качестве авторов репортажа и фотографий, сделанных на территории РФ, указаны европейские корреспонденты ABC Флетчер Ён и Кэтрин Дисс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России/

https://ria.ru/20240904/zakharova-1970440623.html

https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html

https://ria.ru/20240821/smi-1967466312.html

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курская область

суджа

австралия

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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, австралия