Рейтинг@Mail.ru
Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zhurnalisty-1970501176.html
Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области
Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области
Журналисты австралийской телерадиовещательной корпорации ABC незаконно побывали в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:36
2024-09-04T13:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Журналисты австралийской телерадиовещательной корпорации ABC незаконно побывали в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. Как отмечается в материале ABC, журналисты в сопровождении украинских военных незаконно пересекли российскую границу и побывали в городе Суджа Курской области и в близлежащих деревнях. При этом сами журналисты признают, что их поездка была сопряжена не только с рисками нахождения в зоне боевых действий, но и с тем, что как физические лица они теперь вряд ли смогут "когда-либо вернуться в Россию". В качестве авторов репортажа и фотографий, сделанных на территории РФ, указаны европейские корреспонденты ABC Флетчер Ён и Кэтрин Дисс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России/
https://ria.ru/20240904/zakharova-1970440623.html
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
https://ria.ru/20240821/smi-1967466312.html
россия
курская область
суджа
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, австралия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Австралия
Журналисты ABC незаконно побывали в Курской области

Журналисты австралийского вещателя ABC незаконно побывали в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Журналисты австралийской телерадиовещательной корпорации ABC незаконно побывали в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России
Вчера, 10:15
Как отмечается в материале ABC, журналисты в сопровождении украинских военных незаконно пересекли российскую границу и побывали в городе Суджа Курской области и в близлежащих деревнях. При этом сами журналисты признают, что их поездка была сопряжена не только с рисками нахождения в зоне боевых действий, но и с тем, что как физические лица они теперь вряд ли смогут "когда-либо вернуться в Россию".
В качестве авторов репортажа и фотографий, сделанных на территории РФ, указаны европейские корреспонденты ABC Флетчер Ён и Кэтрин Дисс.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева
22 августа, 20:57
ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России/
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
МИД предостерег иностранных журналистов от посещения Курской области
21 августа, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала