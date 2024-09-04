Курские власти уже месяц не знают о судьбе пропавшей журналистки
Власти Курской области не знают о судьбе пропавшей журналистки Демьяненко
© Фото : соцсетиЖурналистка Инна Демьяненко
© Фото : соцсети
Журналистка Инна Демьяненко. Архивное фото
КУРСК, 4 сен – РИА Новости. Курские власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко, сообщили РИА Новости в министерстве информации региона.
"Никакой связи с ней нет с утра 6 августа, телефон вне зоны доступа. Пытались даже отследить, не было ли операций по ее банковским картам, но и тут никакой информации нет", - рассказали РИА Новости в министерстве.
По словам представителя министерства, Демьяненко, как и ее коллеги, отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой. В 6 часов утра 6 августа, когда ВСУ начали наступление, главный редактор обзвонил оставшихся в городе сотрудников и объявил, что на работу выходить не надо, а вместо этого нужно эвакуироваться из Суджи. С тех пор никакой связи с Демьяненко нет, ничего не знают о ее судьбе и ее знакомые и земляки.
"Мы не знаем, осталась ли она в Судже или куда-то выехала. Надеемся, что с ней все хорошо и она жива", - заверили в министерстве.
Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет. В редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. Ответственный, компетентный и профессиональный специалист, коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость, отмечается на сайте Союза журналистов.
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