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Курские власти уже месяц не знают о судьбе пропавшей журналистки - РИА Новости, 04.09.2024
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Курские власти уже месяц не знают о судьбе пропавшей журналистки
Курские власти уже месяц не знают о судьбе пропавшей журналистки - РИА Новости, 04.09.2024
Курские власти уже месяц не знают о судьбе пропавшей журналистки
Курские власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко, сообщили РИА РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:34
2024-09-04T14:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 4 сен – РИА Новости. Курские власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко, сообщили РИА Новости в министерстве информации региона. "Никакой связи с ней нет с утра 6 августа, телефон вне зоны доступа. Пытались даже отследить, не было ли операций по ее банковским картам, но и тут никакой информации нет", - рассказали РИА Новости в министерстве. По словам представителя министерства, Демьяненко, как и ее коллеги, отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой. В 6 часов утра 6 августа, когда ВСУ начали наступление, главный редактор обзвонил оставшихся в городе сотрудников и объявил, что на работу выходить не надо, а вместо этого нужно эвакуироваться из Суджи. С тех пор никакой связи с Демьяненко нет, ничего не знают о ее судьбе и ее знакомые и земляки. "Мы не знаем, осталась ли она в Судже или куда-то выехала. Надеемся, что с ней все хорошо и она жива", - заверили в министерстве. Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет. В редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. Ответственный, компетентный и профессиональный специалист, коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость, отмечается на сайте Союза журналистов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
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россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Курские власти уже месяц не знают о судьбе пропавшей журналистки

Власти Курской области не знают о судьбе пропавшей журналистки Демьяненко

© Фото : соцсетиЖурналистка Инна Демьяненко
Журналистка Инна Демьяненко - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : соцсети
Журналистка Инна Демьяненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 4 сен – РИА Новости. Курские власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты "Суджанские вести" Инны Демьяненко, сообщили РИА Новости в министерстве информации региона.
"Никакой связи с ней нет с утра 6 августа, телефон вне зоны доступа. Пытались даже отследить, не было ли операций по ее банковским картам, но и тут никакой информации нет", - рассказали РИА Новости в министерстве.
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По словам представителя министерства, Демьяненко, как и ее коллеги, отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой. В 6 часов утра 6 августа, когда ВСУ начали наступление, главный редактор обзвонил оставшихся в городе сотрудников и объявил, что на работу выходить не надо, а вместо этого нужно эвакуироваться из Суджи. С тех пор никакой связи с Демьяненко нет, ничего не знают о ее судьбе и ее знакомые и земляки.
"Мы не знаем, осталась ли она в Судже или куда-то выехала. Надеемся, что с ней все хорошо и она жива", - заверили в министерстве.
Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет. В редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. Ответственный, компетентный и профессиональный специалист, коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость, отмечается на сайте Союза журналистов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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