https://ria.ru/20240904/zhile-1970447844.html

ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК - РИА Новости, 04.09.2024

ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на площадке Восточного... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:27

2024-09-04T11:27

2024-09-04T11:27

владивосток

николай волобуев

ростех

псб (банк псб)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc02afa9d7a48c04a67fa2c6353d427.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех", член Бюро "Союза машиностроителей России" Николай Волобуев. В рамках нового соглашения стороны будут реализовывать девелоперские проекты по развитию социальной инфраструктуры для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и продолжат расширять совместную программу "Квадратные метры Ростеха". "Расширение портфеля девелоперских проектов ПСБ будет способствовать развитию кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, даст импульс развитию регионов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни работников", – отметил Минаев, слова которого привела пресс-служба. В свою очередь, глава "Ростеха" добавил, что программа "Квадратные метры Ростеха" реализуется с 2023 года. Это позволило начать строительство жилья в тех регионах, где сосредоточены ведущие оборонные предприятия "Ростеха". "Проект уже поддержали семь холдингов Корпорации — ОДК, ОАК, „Вертолеты России“, КРЭТ, УВЗ, ОПК и „Техмаш“ в 16 регионах страны, <…>. В рамках программы планируется дополнительно рассмотреть возможность строительства арендного жилья под запросы организаций Корпорации", — сообщил Волобуев, слова которого приводятся на сайте госкорпорации. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/psb-1970195852.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, николай волобуев, ростех, псб (банк псб), вэф — 2024 (восточный экономический форум)