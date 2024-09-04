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ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК - РИА Новости, 04.09.2024
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11:27 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zhile-1970447844.html
ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК
ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК - РИА Новости, 04.09.2024
ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК
ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на площадке Восточного... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:27
2024-09-04T11:27
владивосток
николай волобуев
ростех
псб (банк псб)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех", член Бюро "Союза машиностроителей России" Николай Волобуев. В рамках нового соглашения стороны будут реализовывать девелоперские проекты по развитию социальной инфраструктуры для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и продолжат расширять совместную программу "Квадратные метры Ростеха". "Расширение портфеля девелоперских проектов ПСБ будет способствовать развитию кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, даст импульс развитию регионов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни работников", – отметил Минаев, слова которого привела пресс-служба. В свою очередь, глава "Ростеха" добавил, что программа "Квадратные метры Ростеха" реализуется с 2023 года. Это позволило начать строительство жилья в тех регионах, где сосредоточены ведущие оборонные предприятия "Ростеха". "Проект уже поддержали семь холдингов Корпорации — ОДК, ОАК, „Вертолеты России“, КРЭТ, УВЗ, ОПК и „Техмаш“ в 16 регионах страны, &lt;…&gt;. В рамках программы планируется дополнительно рассмотреть возможность строительства арендного жилья под запросы организаций Корпорации", — сообщил Волобуев, слова которого приводятся на сайте госкорпорации. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, николай волобуев, ростех, псб (банк псб), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Николай Волобуев, Ростех, ПСБ (Банк ПСБ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

ПСБ и "Ростех" расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство жилья
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех", член Бюро "Союза машиностроителей России" Николай Волобуев.
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В рамках нового соглашения стороны будут реализовывать девелоперские проекты по развитию социальной инфраструктуры для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и продолжат расширять совместную программу "Квадратные метры Ростеха".
"Расширение портфеля девелоперских проектов ПСБ будет способствовать развитию кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, даст импульс развитию регионов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни работников", – отметил Минаев, слова которого привела пресс-служба.
В свою очередь, глава "Ростеха" добавил, что программа "Квадратные метры Ростеха" реализуется с 2023 года. Это позволило начать строительство жилья в тех регионах, где сосредоточены ведущие оборонные предприятия "Ростеха".
"Проект уже поддержали семь холдингов Корпорации — ОДК, ОАК, „Вертолеты России“, КРЭТ, УВЗ, ОПК и „Техмаш“ в 16 регионах страны, <…>. В рамках программы планируется дополнительно рассмотреть возможность строительства арендного жилья под запросы организаций Корпорации", — сообщил Волобуев, слова которого приводятся на сайте госкорпорации.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ВладивостокНиколай ВолобуевРостехПСБ (Банк ПСБ)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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