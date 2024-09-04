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Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах - РИА Новости, 04.09.2024
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11:17 04.09.2024 (обновлено: 11:18 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/zhaloba-1970457122.html
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах - РИА Новости, 04.09.2024
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах
В среду 235-й гарнизонный военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:17
2024-09-04T11:18
происшествия
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
рублевское шоссе
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду 235-й гарнизонный военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, на неуведомление о рассмотрении ходатайства следователя об истребовании данных о доходах его семьи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.Заседание прошло в закрытом режиме. Сам Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.Ранее суд продлил ему арест до 12 октября. В суд также пришла его супруга, которой дали время для общения с ним, пока судья был в совещательной комнате.В жалобе речь шла об отсутствии извещения о рассмотрении ходатайства следствия об истребовании данных о полных доходах его семьи.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, наличные деньги изъяты. Кроме того, была арестована стометровая квартира его дочери недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса.Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.Как указано на сайте Минобороны, Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом "За военные заслуги", орденом Почета и многими медалями.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), рублевское шоссе
Происшествия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Рублевское шоссе
Суд отклонил жалобу кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах

Суд отклонил жалобу главного кадровика МО Кузнецова на изъятие данных о доходах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В среду 235-й гарнизонный военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, на неуведомление о рассмотрении ходатайства следователя об истребовании данных о доходах его семьи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу адвокатов на действия, бездействия следственных органов... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.
Заседание прошло в закрытом режиме. Сам Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.
Ранее суд продлил ему арест до 12 октября. В суд также пришла его супруга, которой дали время для общения с ним, пока судья был в совещательной комнате.
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В жалобе речь шла об отсутствии извещения о рассмотрении ходатайства следствия об истребовании данных о полных доходах его семьи.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Все счета Кузнецова арестованы, наличные деньги изъяты. Кроме того, была арестована стометровая квартира его дочери недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса.
Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Как указано на сайте Минобороны, Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом "За военные заслуги", орденом Почета и многими медалями.
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