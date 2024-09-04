https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970571530.html

"Как никогда". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине

"Как никогда". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине - РИА Новости, 04.09.2024

"Как никогда". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине

Владимир Зеленский должен нести ответственность за удары по Полтаве и Львову, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:02

2024-09-04T18:15

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский должен нести ответственность за удары по Полтаве и Львову, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Видите, только была такая огромнейшая трагедия вчера, Полтава, перед этим же сколько всего, плохих событий, трагических, и сегодня, получается, четвертое: Львов бахнуло так, <…> как никогда. <…> Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому", — отметил он.По словам эксперта, на фронте также нет никаких хороших новостей. Соскин добавил, что попытка ВСУ совершить атаку на Курскую область при этом захлебнулась."Трагические события — они просто пошли как из ящика Пандоры, Зеленский его открыл", — резюмировал экс-советник.В среду Минобороны сообщило, что российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям во Львове. Целями стали объекты, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска атаковали Полтавский военный институт связи на Украине. По его словам, учреждение специализировалось на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ.

https://ria.ru/20240904/udar-1970548451.html

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

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в мире, львов, украина, полтава, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины