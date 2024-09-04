https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html

На Западе одной фразой описали положение Зеленского

На Западе одной фразой описали положение Зеленского - РИА Новости, 04.09.2024

На Западе одной фразой описали положение Зеленского

Ирландский журналист Боуз одной фразой в соцсети X описал положение Владимира Зеленского после отставок в правительстве Украины. "Диктатура Зеленского... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:03

2024-09-04T12:03

2024-09-04T12:03

в мире

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

руслан стефанчук

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Боуз одной фразой в соцсети X описал положение Владимира Зеленского после отставок в правительстве Украины. "Диктатура Зеленского погрузилась в хаос", — говорится в публикации. Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, руслан стефанчук