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На Западе одной фразой описали положение Зеленского - РИА Новости, 04.09.2024
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12:03 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
На Западе одной фразой описали положение Зеленского - РИА Новости, 04.09.2024
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
Ирландский журналист Боуз одной фразой в соцсети X описал положение Владимира Зеленского после отставок в правительстве Украины. "Диктатура Зеленского... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:03
2024-09-04T12:03
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
руслан стефанчук
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Боуз одной фразой в соцсети X описал положение Владимира Зеленского после отставок в правительстве Украины. "Диктатура Зеленского погрузилась в хаос", — говорится в публикации. Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, руслан стефанчук
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
На Западе одной фразой описали положение Зеленского

Журналист Боуз одной фразой описал положение Зеленского после отставок в кабмине

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Боуз одной фразой в соцсети X описал положение Владимира Зеленского после отставок в правительстве Украины.

"Диктатура Зеленского погрузилась в хаос", — говорится в публикации.

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в кабмине
08:41
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРуслан Стефанчук
 
 
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