https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

Зеленский сделал заявление после отставок в кабмине

Зеленский сделал заявление после отставок в кабмине - РИА Новости, 04.09.2024

Зеленский сделал заявление после отставок в кабмине

Владимир Зеленский в вечернем обращении попытался объяснить кадровые перестановки в правительстве страны. Он утверждает, что "осень будет крайне важной для... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:41

2024-09-04T08:41

2024-09-04T10:07

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

руслан стефанчук

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении попытался объяснить кадровые перестановки в правительстве страны. Он утверждает, что "осень будет крайне важной для Украины", из-за чего было необходимо усилить некоторые направления в правительстве.Зеленский добавил, что изменения также произойдут в офисе президента. Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Намерение покинуть пост высказала и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила о планах увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, на это место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970380195.html

https://ria.ru/20240903/mesto-1970370551.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук