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Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 04.09.2024 (обновлено: 10:09 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970379781.html
Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область
Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область - РИА Новости, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область
Владимир Зеленский в интервью NBC News назвал нападение на Курскую область частью своего плана и помечтал о новых атаках. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:55
2024-09-04T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью NBC News назвал нападение на Курскую область частью своего плана и помечтал о новых атаках."На текущий момент они (территории. - прим.ред.) нам нужны", — сказал он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 3 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих. Захваченные на этих территориях украинские пленные рассказывают о плачевной ситуации: по их словам, некоторые краинские командиры не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались.
https://ria.ru/20240903/plennyy-1970122691.html
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1970082506.html
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в мире, курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область

Зеленский назвал атаку на Курскую область частью плана

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью NBC News назвал нападение на Курскую область частью своего плана и помечтал о новых атаках.
"На текущий момент они (территории. - прим.ред.) нам нужны", — сказал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Вчера, 04:35
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 3 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих. Захваченные на этих территориях украинские пленные рассказывают о плачевной ситуации: по их словам, некоторые краинские командиры не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Зеленский признал правду об атаке на Курскую область
2 сентября, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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