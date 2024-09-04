https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970379781.html

Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область

Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область - РИА Новости, 04.09.2024

Зеленский сделал заявление об атаке на Курскую область

Владимир Зеленский в интервью NBC News назвал нападение на Курскую область частью своего плана и помечтал о новых атаках. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:55

2024-09-04T00:55

2024-09-04T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью NBC News назвал нападение на Курскую область частью своего плана и помечтал о новых атаках."На текущий момент они (территории. - прим.ред.) нам нужны", — сказал он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 3 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих. Захваченные на этих территориях украинские пленные рассказывают о плачевной ситуации: по их словам, некоторые краинские командиры не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались.

https://ria.ru/20240903/plennyy-1970122691.html

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1970082506.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия