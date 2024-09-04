https://ria.ru/20240904/zdanie-1970627299.html

На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание

На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание - РИА Новости, 04.09.2024

На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание

Пустующее здание горит на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:50

2024-09-04T19:50

2024-09-04T19:50

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Пустующее здание горит на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. "В неэксплуатируемом здании горит мусор, пожарно-спасательные расчёты на месте, приступили к тушению", - сообщили в МЧС. Как уточнили в ведомстве, здание находится на территории Волгоградского тракторного завода.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958675753.html

волгоградская область

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2024

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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)