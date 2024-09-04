https://ria.ru/20240904/zdanie-1970627299.html
На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание
На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание - РИА Новости, 04.09.2024
На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание
Пустующее здание горит на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:50
2024-09-04T19:50
2024-09-04T19:50
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Пустующее здание горит на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. "В неэксплуатируемом здании горит мусор, пожарно-спасательные расчёты на месте, приступили к тушению", - сообщили в МЧС. Как уточнили в ведомстве, здание находится на территории Волгоградского тракторного завода.
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958675753.html
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Волгоградского тракторного завода загорелось здание
Пустующее здание горит на территории Волгоградского тракторного завода