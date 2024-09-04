https://ria.ru/20240904/zavod-1970419530.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадал завод
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадал завод - РИА Новости, 04.09.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадал завод
Завод поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:34
2024-09-04T08:34
2024-09-04T08:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Завод поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что после взрывов в минувшие сутки повреждены "вышки сотовой связи и завод" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
херсонская область
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадал завод
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении завода после взрывов