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Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор - РИА Новости, 04.09.2024
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08:37 04.09.2024 (обновлено: 08:40 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/zapad-1970420623.html
Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор
Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор - РИА Новости, 04.09.2024
Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор
Запад в геополитическом противостоянии пользуется слабостью постсоветских стран, сейчас в мире идет борьба больших держав, а Запад в этой борьбе играет в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:37
2024-09-04T08:40
в мире
россия
молдавия
илан шор
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад в геополитическом противостоянии пользуется слабостью постсоветских стран, сейчас в мире идет борьба больших держав, а Запад в этой борьбе играет в нечестную и грубую игру, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Сегодня, действительно, в мире идет борьба больших держав. К большому сожалению, наши оппоненты играют, в моем понимании, в нечестную игру, в неправильную игру, в грубую игру. Действительно, пользуются некой слабостью постсоветских стран, а она присутствует, и это надо признать", - сказал Шор на международном образовательном форуме "Лидеры Евразии". По его словам, главная задача Запада - насолить их главному оппоненту России "руками" Молдавии, сделать так, чтобы у страны не было с РФ общих ценностей, чтобы люди не говорили на русском языке и не верили в историю. "Это их главная задача – делать нашими руками. Если говорить про сегодня и про завтра. К примеру, я не хочу, чтобы наша молодежь воспитывалась в тех ценностях, которые нам насаждают", - заключил политик.
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html
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в мире, россия, молдавия, илан шор
В мире, Россия, Молдавия, Илан Шор
Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор

Лидер блока "Победа" Шор: Запад пользуется слабостью постсоветских стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад в геополитическом противостоянии пользуется слабостью постсоветских стран, сейчас в мире идет борьба больших держав, а Запад в этой борьбе играет в нечестную и грубую игру, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
«
"Сегодня, действительно, в мире идет борьба больших держав. К большому сожалению, наши оппоненты играют, в моем понимании, в нечестную игру, в неправильную игру, в грубую игру. Действительно, пользуются некой слабостью постсоветских стран, а она присутствует, и это надо признать", - сказал Шор на международном образовательном форуме "Лидеры Евразии".
По его словам, главная задача Запада - насолить их главному оппоненту России "руками" Молдавии, сделать так, чтобы у страны не было с РФ общих ценностей, чтобы люди не говорили на русском языке и не верили в историю.
"Это их главная задача – делать нашими руками. Если говорить про сегодня и про завтра. К примеру, я не хочу, чтобы наша молодежь воспитывалась в тех ценностях, которые нам насаждают", - заключил политик.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В МИД заявили о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
2 сентября, 17:14
 
В миреРоссияМолдавияИлан Шор
 
 
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