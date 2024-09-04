https://ria.ru/20240904/zapad-1970420623.html

Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор

Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор - РИА Новости, 04.09.2024

Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор

Запад в геополитическом противостоянии пользуется слабостью постсоветских стран, сейчас в мире идет борьба больших держав, а Запад в этой борьбе играет в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:37

2024-09-04T08:37

2024-09-04T08:40

в мире

россия

молдавия

илан шор

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад в геополитическом противостоянии пользуется слабостью постсоветских стран, сейчас в мире идет борьба больших держав, а Запад в этой борьбе играет в нечестную и грубую игру, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Сегодня, действительно, в мире идет борьба больших держав. К большому сожалению, наши оппоненты играют, в моем понимании, в нечестную игру, в неправильную игру, в грубую игру. Действительно, пользуются некой слабостью постсоветских стран, а она присутствует, и это надо признать", - сказал Шор на международном образовательном форуме "Лидеры Евразии". По его словам, главная задача Запада - насолить их главному оппоненту России "руками" Молдавии, сделать так, чтобы у страны не было с РФ общих ценностей, чтобы люди не говорили на русском языке и не верили в историю. "Это их главная задача – делать нашими руками. Если говорить про сегодня и про завтра. К примеру, я не хочу, чтобы наша молодежь воспитывалась в тех ценностях, которые нам насаждают", - заключил политик.

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html

россия

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в мире, россия, молдавия, илан шор