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В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов - РИА Новости, 04.09.2024
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15:48 04.09.2024 (обновлено: 16:10 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/zanyatost-1970547302.html
В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов
В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов - РИА Новости, 04.09.2024
В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов
Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости граждан с инвалидностью до 2030 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:48
2024-09-04T16:10
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости граждан с инвалидностью до 2030 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство утвердило концепцию по повышению уровня занятости граждан с инвалидностью, рассчитанную до конца десятилетия, а также план мероприятий по ее выполнению", - сказал он на заседании правительства в режиме видеоконференции.Мишустин добавил, что одно из направлений концепции рассчитано на то, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пройти обучение и найти дело по душе. Также она предполагает содействие людям с ограничениями по здоровью в открытии и ведении собственного бизнеса, повышение доступности для них профессионального и высшего образования, переквалификации. При этом важно, чтобы выпускникам оказывали качественную помощь в последующем поиске работы и при адаптации на новом месте, подчеркнул премьер."Выполнение концепции требует скоординированных усилий органов власти всех уровней, образовательных и общественных организаций, предпринимательского сообщества. Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить", - обратился Мишустин к членам правительства.Как указано в Telegram-канале кабмина, принятая концепция включает несколько целевых показателей, например, повышение до 75% уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости. Доля трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью должна увеличиться до 60%. Концепция предполагает запуск системы оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов во всех регионах страны к 2030 году.Помимо этого, должна быть организована профориентационная работа с детьми-инвалидами с шестого класса, также предстоит подготовить предложения по актуализации законодательства в части предоставления льгот и гарантий работающим инвалидам. Один из пунктов принятой концепции - разработка мер по сохранению, модернизации и развитию специализированных предприятий. Кроме того, в план включены мероприятия по развитию движения "Абилимпикс" и содействию трудоустройству его участников, разработка рекомендаций для работодателей в части адаптации специалистов из числа людей с ограниченными возможностями на рабочем месте.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов

Мишустин: в РФ утвердили концепцию повышения уровня занятости инвалидов до 2030

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.Правительство России утвердило концепцию повышения уровня занятости граждан с инвалидностью до 2030 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство утвердило концепцию по повышению уровня занятости граждан с инвалидностью, рассчитанную до конца десятилетия, а также план мероприятий по ее выполнению", - сказал он на заседании правительства в режиме видеоконференции.
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Мишустин добавил, что одно из направлений концепции рассчитано на то, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пройти обучение и найти дело по душе. Также она предполагает содействие людям с ограничениями по здоровью в открытии и ведении собственного бизнеса, повышение доступности для них профессионального и высшего образования, переквалификации. При этом важно, чтобы выпускникам оказывали качественную помощь в последующем поиске работы и при адаптации на новом месте, подчеркнул премьер.
"Выполнение концепции требует скоординированных усилий органов власти всех уровней, образовательных и общественных организаций, предпринимательского сообщества. Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить", - обратился Мишустин к членам правительства.
Как указано в Telegram-канале кабмина, принятая концепция включает несколько целевых показателей, например, повышение до 75% уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости. Доля трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью должна увеличиться до 60%. Концепция предполагает запуск системы оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов во всех регионах страны к 2030 году.
Помимо этого, должна быть организована профориентационная работа с детьми-инвалидами с шестого класса, также предстоит подготовить предложения по актуализации законодательства в части предоставления льгот и гарантий работающим инвалидам. Один из пунктов принятой концепции - разработка мер по сохранению, модернизации и развитию специализированных предприятий. Кроме того, в план включены мероприятия по развитию движения "Абилимпикс" и содействию трудоустройству его участников, разработка рекомендаций для работодателей в части адаптации специалистов из числа людей с ограниченными возможностями на рабочем месте.
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