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Госкомпании закупили у МСП из ДФО товаров и услуг на 236 млрд рублей

Госкомпании закупили у МСП из ДФО товаров и услуг на 236 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2024

Госкомпании закупили у МСП из ДФО товаров и услуг на 236 млрд рублей

Объем закупок госкомпаний у МСП-поставщики Дальневосточного федерального округа (ДФО) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 109,4 млрд РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:57

2024-09-04T10:57

2024-09-04T10:57

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Объем закупок госкомпаний у МСП-поставщики Дальневосточного федерального округа (ДФО) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 109,4 млрд рублей (+86%) и превысил 236 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума. По словам министра, с начала текущего года МСП-поставщики заключили с крупными госкомпаниями по результатам закупок (223-ФЗ) более 33 тысяч договоров. Решетников добавил, что дальневосточный бизнес демонстрирует устойчивый рост по участию в тендерах на поставки товаров и услуг для госкомпаний. "Почти 12 тысяч малых и средних предприятий Дальнего Востока стали поставщиками крупных госкомпаний. Их число к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 1,7 тысячи (+18%), а количество заключенных договоров — почти на семь тысяч (+26%)", — отметил Решетников, слова которого приводится на сайте Минэкономразвития России. Он пояснил, что таким образом МСП-поставщики получили дополнительный рынок сбыта своей продукции. В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич рассказал, что лидерами в ДФО по объему закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса стали Хабаровский край (57 миллиардов рублей), Приморский край (53 миллиарда рублей), Республика Саха (Якутия) (42 миллиарда рублей), Амурская область (22 миллиарда рублей), Сахалинская область (14 миллиардов рублей). "Мы отмечаем рост закупок по таким видам номенклатуры, как сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, здания и работы по их возведению, специализированные строительные работы, услуги общественного питания. Кроме того, у малого и среднего бизнеса есть возможность принять участие в программах "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков, а также заключить долгосрочные "офсетные" договоры с госкомпаниями", – цитирует пресс-служба КМСП слова Исаевича. На данный момент уже утверждено 26 таких программ и еще девять госкомпаний планируют запустить аналогичные при участии Корпорации МСП в ближайшее время. Одним из первых заказчиков, утвердивших программу выращивания поставщиков, стал Владивостокский морской порт, напомнили в КМСП. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса – один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, дальний восток, максим решетников, александр исаевич, корпорация мсп, вэф — 2024 (восточный экономический форум)