https://ria.ru/20240904/zakharova-1970508001.html

Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова

Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024

Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что для Токио рынок автомобилей в РФ утрачен. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:59

2024-09-04T13:59

2024-09-04T13:59

россия

токио

япония

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что для Токио рынок автомобилей в РФ утрачен. "Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен", - сказала она, отвечая на вопрос японского журналиста на брифинге. При этом она подчеркнула, что сделала это не Россия: японская сторона пыталась изолировать РФ и в связи с этим сама себе навредила.

https://ria.ru/20240904/manturov-1970408230.html

россия

токио

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россия, токио, япония, мария захарова