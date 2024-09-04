https://ria.ru/20240904/zakharova-1970508001.html
Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова
Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024
Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что для Токио рынок автомобилей в РФ утрачен. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:59
2024-09-04T13:59
2024-09-04T13:59
россия
токио
япония
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что для Токио рынок автомобилей в РФ утрачен. "Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен", - сказала она, отвечая на вопрос японского журналиста на брифинге. При этом она подчеркнула, что сделала это не Россия: японская сторона пыталась изолировать РФ и в связи с этим сама себе навредила.
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россия, токио, япония, мария захарова
Россия, Токио, Япония, Мария Захарова
Рынок автомобилей в России для Японии утрачен, заявила Захарова
Захарова: для Японии рынок автомобилей в России утрачен