https://ria.ru/20240904/zakharova-1970500615.html

НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова

НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024

НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова

НАТО ведёт милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона и раскачивает там конфликтный потенциал, хотя в регион альянс не приглашали, заявила официальный... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:33

2024-09-04T13:33

2024-09-04T13:33

россия

владивосток

мария захарова

нато

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. НАТО ведёт милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона и раскачивает там конфликтный потенциал, хотя в регион альянс не приглашали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на Восточном экономическом форуме, Захарова отметила, что в НАТО открыто заявили свой интерес к Индо-Тихоокеанскому региону. При этом, добавила Захарова, ей не известно о приглашении НАТО в регион кем-либо. "НАТО сейчас милитаризует регион и предпринимает шаги для раскачки конфликтного потенциала", - подчеркнула она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, владивосток, мария захарова, нато, дальневосточный федеральный университет