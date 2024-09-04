https://ria.ru/20240904/zakharova-1970500615.html
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
НАТО ведёт милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона и раскачивает там конфликтный потенциал, хотя в регион альянс не приглашали, заявила официальный... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:33
2024-09-04T13:33
2024-09-04T13:33
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владивосток
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. НАТО ведёт милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона и раскачивает там конфликтный потенциал, хотя в регион альянс не приглашали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на Восточном экономическом форуме, Захарова отметила, что в НАТО открыто заявили свой интерес к Индо-Тихоокеанскому региону. При этом, добавила Захарова, ей не известно о приглашении НАТО в регион кем-либо. "НАТО сейчас милитаризует регион и предпринимает шаги для раскачки конфликтного потенциала", - подчеркнула она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/zaharova-1970445100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владивосток, мария захарова, нато, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Мария Захарова, НАТО, Дальневосточный федеральный университет
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
Захарова: НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. НАТО ведёт милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона и раскачивает там конфликтный потенциал, хотя в регион альянс не приглашали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на Восточном экономическом форуме, Захарова отметила, что в НАТО открыто заявили свой интерес к Индо-Тихоокеанскому региону. При этом, добавила Захарова, ей не известно о приглашении НАТО в регион кем-либо.
"НАТО сейчас милитаризует регион и предпринимает шаги для раскачки конфликтного потенциала", - подчеркнула она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.