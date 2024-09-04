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Россия нацелена на углубление сотрудничества с Китаем, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024
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12:47 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zakharova-1970486096.html
Россия нацелена на углубление сотрудничества с Китаем, заявила Захарова
Россия нацелена на углубление сотрудничества с Китаем, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024
Россия нацелена на углубление сотрудничества с Китаем, заявила Захарова
Москва нацелена на углубление кооперации и сотрудничества с Пекином, которое выгодно как России и Китаю, так и региону и миру в целом, заявила официальный... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:47
2024-09-04T12:47
китай
россия
москва
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва нацелена на углубление кооперации и сотрудничества с Пекином, которое выгодно как России и Китаю, так и региону и миру в целом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы нацелены на углубление этой кооперации, взаимодействие, которое выгодно двум странам, нашей стране, выгодно Китаю, выгодно региону и миру в целом", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ-2024. Захарова добавила, что и Россия, и Китай выступают категорически против таких мер, как односторонние санкции, нелегитимные ограничения и не менее нелегитимный протекционизм, отметив, что пока другие пытаются сжигать мосты, Россия и Китай эти мосты строят. В этой связи она заявила, что Москва и Пекин делают это и в прямом смысле слова, приведя в пример открытие в 2022 году двух трансграничных мостов через реку Амур. "Мы уже полтора десятилетия фиксируем, что КНР занимает первое место в списке торговых партнёров Российской Федерации. Я думаю, это наглядное подтверждение того, что наше углублённое взаимодействие с Китаем началось не два года назад, а гораздо раньше", - заявила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай, россия, москва, мария захарова, дальневосточный федеральный университет
Китай, Россия, Москва, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет
Россия нацелена на углубление сотрудничества с Китаем, заявила Захарова

Захарова: Россия нацелена на углубление кооперации и сотрудничества с Пекином

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва нацелена на углубление кооперации и сотрудничества с Пекином, которое выгодно как России и Китаю, так и региону и миру в целом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы нацелены на углубление этой кооперации, взаимодействие, которое выгодно двум странам, нашей стране, выгодно Китаю, выгодно региону и миру в целом", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ-2024.
Захарова добавила, что и Россия, и Китай выступают категорически против таких мер, как односторонние санкции, нелегитимные ограничения и не менее нелегитимный протекционизм, отметив, что пока другие пытаются сжигать мосты, Россия и Китай эти мосты строят. В этой связи она заявила, что Москва и Пекин делают это и в прямом смысле слова, приведя в пример открытие в 2022 году двух трансграничных мостов через реку Амур.
"Мы уже полтора десятилетия фиксируем, что КНР занимает первое место в списке торговых партнёров Российской Федерации. Я думаю, это наглядное подтверждение того, что наше углублённое взаимодействие с Китаем началось не два года назад, а гораздо раньше", - заявила она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина
14 июня, 06:04
 
КитайРоссияМоскваМария ЗахароваДальневосточный федеральный университет
 
 
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