https://ria.ru/20240904/zakharova-1970440623.html
Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России
Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России
Незаконное пребывание сотрудников СМИ на территории России без соответствующих документов - это уголовно наказуемое деяние, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:15
2024-09-04T10:15
2024-09-04T11:51
россия
мария захарова
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Незаконное пребывание сотрудников СМИ на территории России без соответствующих документов - это уголовно наказуемое деяние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Напомню ещё раз: незаконное пребывание сотрудников СМИ, как и любых других граждан на территории нашей страны без соответствующих оформленных документов является уголовно наказуемым деянием. Более того, появление их в компании нацистских головорезов из ВСУ подлежит тщательному анализу правоохранительных органов на предмет соучастия в военных преступлениях", - сказала она в ходе брифинга.Она также пояснила, в каком случае пребывание иностранного журналиста на территории РФ считается незаконным."Вновь фиксируется незаконное пребывание журналистов в российском регионе. Что значит незаконное - отсутствие у граждан зарубежных стран российской визы, отсутствие визы в принципе, соответственно журналистской визы и естественно аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - добавила Захарова.Ранее Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассматриваться отдельно, это касается журналистов всех стран.МИД РФ ранее сообщал, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете на территории РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.ЦОС ФСБ РФ сообщал, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по этой статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/svo-1969898590.html
https://ria.ru/20240828/zhurnalisty-1968953275.html
https://ria.ru/20240904/zaharova-1970438362.html
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россия, мария захарова, вооруженные силы украины
Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России
Захарова: незаконное пребывание СМИ в РФ является уголовно наказуемым
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Незаконное пребывание сотрудников СМИ на территории России без соответствующих документов - это уголовно наказуемое деяние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напомню ещё раз: незаконное пребывание сотрудников СМИ, как и любых других граждан на территории нашей страны без соответствующих оформленных документов является уголовно наказуемым деянием. Более того, появление их в компании нацистских головорезов из ВСУ
подлежит тщательному анализу правоохранительных органов на предмет соучастия в военных преступлениях", - сказала она в ходе брифинга.
Она также пояснила, в каком случае пребывание иностранного журналиста на территории РФ считается незаконным.
"Вновь фиксируется незаконное пребывание журналистов в российском регионе. Что значит незаконное - отсутствие у граждан зарубежных стран российской визы, отсутствие визы в принципе, соответственно журналистской визы и естественно аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - добавила Захарова.
Ранее Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассматриваться отдельно, это касается журналистов всех стран.
МИД РФ ранее сообщал, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете на территории РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ сообщал, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по этой статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.