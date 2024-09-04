https://ria.ru/20240904/zakharova-1970440623.html

Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России

Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России - РИА Новости, 04.09.2024

Захарова высказалась о незаконном пребывании СМИ на территории России

Незаконное пребывание сотрудников СМИ на территории России без соответствующих документов - это уголовно наказуемое деяние, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:15

2024-09-04T10:15

2024-09-04T11:51

россия

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Незаконное пребывание сотрудников СМИ на территории России без соответствующих документов - это уголовно наказуемое деяние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Напомню ещё раз: незаконное пребывание сотрудников СМИ, как и любых других граждан на территории нашей страны без соответствующих оформленных документов является уголовно наказуемым деянием. Более того, появление их в компании нацистских головорезов из ВСУ подлежит тщательному анализу правоохранительных органов на предмет соучастия в военных преступлениях", - сказала она в ходе брифинга.Она также пояснила, в каком случае пребывание иностранного журналиста на территории РФ считается незаконным."Вновь фиксируется незаконное пребывание журналистов в российском регионе. Что значит незаконное - отсутствие у граждан зарубежных стран российской визы, отсутствие визы в принципе, соответственно журналистской визы и естественно аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - добавила Захарова.Ранее Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассматриваться отдельно, это касается журналистов всех стран.МИД РФ ранее сообщал, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете на территории РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.ЦОС ФСБ РФ сообщал, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по этой статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240902/svo-1969898590.html

https://ria.ru/20240828/zhurnalisty-1968953275.html

https://ria.ru/20240904/zaharova-1970438362.html

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россия, мария захарова, вооруженные силы украины