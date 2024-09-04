https://ria.ru/20240904/zakharova--1970649850.html
Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции
Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрём покинул свой пост в знак... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:26
2024-09-04T22:26
2024-09-04T22:26
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрём покинул свой пост в знак солидарности со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ранее Билльстрём заявил, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте. "Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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в мире, россия, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, денис малюська
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Денис Малюська
Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции
Захарова надеется, что глава МИД Швеции уволился в знак солидарности с Кулебой