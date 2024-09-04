https://ria.ru/20240904/zakharova--1970649850.html

Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции

Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции - РИА Новости, 04.09.2024

Захарова прокомментировала отставку главы МИД Швеции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрём покинул свой пост в знак... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:26

2024-09-04T22:26

2024-09-04T22:26

в мире

россия

украина

мария захарова

дмитрий кулеба

денис малюська

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632285_0:267:3081:2000_1920x0_80_0_0_b7bd48691622b02cad982fd383c087e3.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрём покинул свой пост в знак солидарности со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ранее Билльстрём заявил, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте. "Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

https://ria.ru/20240904/krym-1970597169.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, денис малюська