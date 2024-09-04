https://ria.ru/20240904/zaharova-1970450283.html

Захарова назвала арест США самолета Мадуро воздушным пиратством

Захарова назвала арест США самолета Мадуро воздушным пиратством - РИА Новости, 04.09.2024

Захарова назвала арест США самолета Мадуро воздушным пиратством

Арест США самолёта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане является воздушным пиратством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:56

2024-09-04T10:56

2024-09-04T10:56

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Арест США самолёта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане является воздушным пиратством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я хочу процитировать заявления официального Каракаса, который назвал это пиратством… Только самолёт стоял на питоне, он проходил плановый ремонт. Но так как речь идет о воздушном судне, да, это такое воздушное пиратство", - сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова добавила, что после публикации США сообщения об аресте самолёта она связалась с дипломатами в Венесуэле. "Они сказали, что это не первый самолёт, который постигает такая участь. Только до этого были самолёты, которые занимались грузовыми перевозками, а это речь идёт о борте номер один, которым пользуется президент Венесуэлы", - отметила официальный представитель МИД. В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолёт Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолёта актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий". Основанием для ареста принадлежащего Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст. Захарова ранее заявила, что США, арестовав самолёт президента Венесуэлы, показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и намерение распоряжаться суверенной собственностью другого государства.

https://ria.ru/20240903/samolet_maduro-1970110904.html

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