https://ria.ru/20240904/zaharova-1970445100.html

Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС

Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС - РИА Новости, 04.09.2024

Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, выступая на ВЭФ, что присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:42

2024-09-04T10:42

2024-09-04T10:44

в мире

россия

владивосток

мария захарова

нато

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, выступая на ВЭФ, что присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира. "Вот посмотрите сейчас, если кто-то скажет: да нет, до кризиса Североатлантических структур еще далеко - минуточку, ЕС покинул его один из крупнейших членов - Британия",- рассказала она. По словам Захаровой, "она же не просто покинула, она ушла вместе со своей экономикой, своим потенциалом". "Что творится внутри НАТО, вы тоже все прекрасно понимаете", - добавила она. "Самое интересное, что подключиться к этим структурам - и к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира, не страны с богатейшими потенциалами развития, кадрами, ресурсами, природными ресурсами, а те страны, которые сами во многом нуждаются не в поддержке, а в глобальной перепрошивке, потому, что они зашли, были заведены в тупик этим Североатлантическими веяниями", - пояснила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970405158.html

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в мире, россия, владивосток, мария захарова, нато, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)