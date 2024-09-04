https://ria.ru/20240904/zaharova-1970445100.html
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, выступая на ВЭФ, что присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:42
2024-09-04T10:42
2024-09-04T10:44
в мире
россия
владивосток
мария захарова
нато
евросоюз
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, выступая на ВЭФ, что присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира. "Вот посмотрите сейчас, если кто-то скажет: да нет, до кризиса Североатлантических структур еще далеко - минуточку, ЕС покинул его один из крупнейших членов - Британия",- рассказала она. По словам Захаровой, "она же не просто покинула, она ушла вместе со своей экономикой, своим потенциалом". "Что творится внутри НАТО, вы тоже все прекрасно понимаете", - добавила она. "Самое интересное, что подключиться к этим структурам - и к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира, не страны с богатейшими потенциалами развития, кадрами, ресурсами, природными ресурсами, а те страны, которые сами во многом нуждаются не в поддержке, а в глобальной перепрошивке, потому, что они зашли, были заведены в тупик этим Североатлантическими веяниями", - пояснила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, россия, владивосток, мария захарова, нато, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Владивосток, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова рассказала, кто стремится присоединиться к НАТО и ЕС
Захарова: присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, выступая на ВЭФ, что присоединиться к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира.
"Вот посмотрите сейчас, если кто-то скажет: да нет, до кризиса Североатлантических структур еще далеко - минуточку, ЕС покинул его один из крупнейших членов - Британия",- рассказала она. По словам Захаровой, "она же не просто покинула, она ушла вместе со своей экономикой, своим потенциалом". "Что творится внутри НАТО, вы тоже все прекрасно понимаете", - добавила она.
"Самое интересное, что подключиться к этим структурам - и к НАТО, к ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира, не страны с богатейшими потенциалами развития, кадрами, ресурсами, природными ресурсами, а те страны, которые сами во многом нуждаются не в поддержке, а в глобальной перепрошивке, потому, что они зашли, были заведены в тупик этим Североатлантическими веяниями", - пояснила она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.