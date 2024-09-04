https://ria.ru/20240904/zaes-1970605921.html

Запорожская АЭС заказала экспертизу градирни после атаки дрона ВСУ

Запорожская АЭС заказала экспертизу градирни после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

Запорожская АЭС заказала экспертизу градирни после атаки дрона ВСУ

Руководство ЗАЭС заказало техническую экспертизу градирни на предмет ее эксплуатации после атаки дрона ВСУ, рассказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:14

2024-09-04T18:14

2024-09-04T18:41

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Руководство ЗАЭС заказало техническую экспертизу градирни на предмет ее эксплуатации после атаки дрона ВСУ, рассказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси во время осмотра конструкции, видео с синхроном показало в среду Минобороны РФ."Сейчас мы заказали специальную техническую экспертизу, которая проведет обследование конструкции градирни на предмет ее дальнейшей эксплуатации. И специалисты укажут конкретное место прилета, и что послужило причиной пожара. Мы можем только констатировать только лишь залет дрона через верх", - отметил при осмотре Черничук.Гросси в ходе визита на ЗАЭС во вторник посетил башенную градирню, которую ВСУ атаковали 11 августа с помощью беспилотников. Проведенный российской стороной анализ показал, что эти беспилотники были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара, сообщило МО РФ. Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно, отмечалось в сообщении российского военного ведомства.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ранее комментируя произошедшее, не исключил, что градирню придется заменить.

https://ria.ru/20240904/grossi-1970580791.html

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россия, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, энергодар, запорожская область