https://ria.ru/20240904/zaes-1970601003.html

ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024

ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 22-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:57

2024-09-04T17:57

2024-09-04T17:57

специальная военная операция на украине

россия

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 22-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщило Минобороны РФ. "В районе перехода при осмотре дороги российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - говорится в сообщении. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 5.30 до 20.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российской стороной, уточнили в ведомстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

https://ria.ru/20240904/likhachev-1970576895.html

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россия, рафаэль гросси, магатэ