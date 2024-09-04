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ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 22-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:57
2024-09-04T17:57
2024-09-04T17:57
специальная военная операция на украине
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рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 22-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщило Минобороны РФ. "В районе перехода при осмотре дороги российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - говорится в сообщении. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 5.30 до 20.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российской стороной, уточнили в ведомстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970576895.html
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россия, рафаэль гросси, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
МО: ВС России обеспечили проведение плановой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС