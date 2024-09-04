https://ria.ru/20240904/zaes-1970574423.html

Глава МАГАТЭ назвал российских специалистов на ЗАЭС профессионалами

Глава МАГАТЭ назвал российских специалистов на ЗАЭС профессионалами - РИА Новости, 04.09.2024

Глава МАГАТЭ назвал российских специалистов на ЗАЭС профессионалами

МАГАТЭ не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, они являются профессионалами в ядерной сфере, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:07

2024-09-04T17:07

2024-09-04T18:33

в мире

энергодар

европа

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен - РИА Новости. МАГАТЭ не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, они являются профессионалами в ядерной сфере, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Абсолютно нет. Люди здесь - профессионалы в ядерной энергетике. Я знаком с некоторыми много-много лет", - сказал Гросси после посещения ЗАЭС, отвечая на вопрос журналистов, возникали ли за два года пребывания экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС сложности, связанные с действиями российских специалистов, которые могли бы спровоцировать серьезные ситуации на станции. Он отметил, что ситуация на ЗАЭС является уникальной, подобных историй еще не было. "За эти два года иногда возникали случаи, когда мы расходились во мнении по некоторым техническим вопросам, но вся работа происходила на чрезвычайно высоком профессиональном уровне", - заключил Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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в мире, энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс