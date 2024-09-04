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Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой - РИА Новости, 04.09.2024
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16:13 04.09.2024 (обновлено: 16:26 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/zaes-1970555419.html
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной и очень хрупкой, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом докладе агентства. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:13
2024-09-04T16:26
магатэ
в мире
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной и очень хрупкой, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом докладе агентства.Ранее в среду Гросси осмотрел ЗАЭС, после чего покинул станцию. Также сегодня МАГАТЭ выпустило новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине."Генеральный директор Гросси в предисловии к докладу заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240904/grossi-1970557479.html
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магатэ, в мире, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
МАГАТЭ, В мире, Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной и очень хрупкой, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом докладе агентства.
Ранее в среду Гросси осмотрел ЗАЭС, после чего покинул станцию. Также сегодня МАГАТЭ выпустило новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.
"Генеральный директор Гросси в предисловии к докладу заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Гросси выразил позицию МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Вчера, 16:19
 
МАГАТЭВ миреЭнергодарРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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