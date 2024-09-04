https://ria.ru/20240904/zaes-1970555419.html

Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой

Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС очень хрупкой

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной и очень хрупкой, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом докладе агентства. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:13

2024-09-04T16:13

2024-09-04T16:26

магатэ

в мире

энергодар

рафаэль гросси

запорожская аэс

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg

ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся нестабильной и очень хрупкой, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом докладе агентства.Ранее в среду Гросси осмотрел ЗАЭС, после чего покинул станцию. Также сегодня МАГАТЭ выпустило новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине."Генеральный директор Гросси в предисловии к докладу заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240904/grossi-1970557479.html

энергодар

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, в мире, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область, россия, вооруженные силы украины