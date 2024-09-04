https://ria.ru/20240904/zaderzhanie-1970626760.html
В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы
В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы - РИА Новости, 04.09.2024
В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы
В Белоруссии задержан агент японской спецслужбы, сообщает в среду государственный телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:46
2024-09-04T19:46
2024-09-04T19:56
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МИНСК, 4 сен - РИА Новости. В Белоруссии задержан агент японской спецслужбы, сообщает в среду государственный телеканал "Беларусь 1"."Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс — один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры", - сообщает телеканал.
https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, в мире
В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы
"Беларусь 1": в Белоруссии задержали агента японской спецслужбы