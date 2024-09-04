https://ria.ru/20240904/zaderzhanie-1970626760.html

В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы

В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы - РИА Новости, 04.09.2024

В Белоруссии задержали агента японской спецслужбы

В Белоруссии задержан агент японской спецслужбы, сообщает в среду государственный телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:46

2024-09-04T19:46

2024-09-04T19:56

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 сен - РИА Новости. В Белоруссии задержан агент японской спецслужбы, сообщает в среду государственный телеканал "Беларусь 1"."Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс — один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html

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