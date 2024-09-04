https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html

В Госдуме попросили Роскомнадзор разъяснить ситуацию с замедлением YouTube

В Госдуме попросили Роскомнадзор разъяснить ситуацию с замедлением YouTube - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме попросили Роскомнадзор разъяснить ситуацию с замедлением YouTube

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T01:37

2024-09-04T01:37

2024-09-04T01:37

россия

ярослав нилов

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

андрей липов

общество

госдума рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, а также о его будущем на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. В обращении сказано, что на протяжении последних недель наблюдается значительное замедление работы популярного и востребованного в России сервиса YouTube. На фоне отсутствия четких официальных пояснений относительно будущего YouTube на территории РФ, а также откровенных слухов и разновекторных "экспертных оценок", в обществе растет социальное напряжение. "Прошу вас проинформировать о текущей ситуации с замедлением работы сервиса, а также о ближайших планах Роскомнадзора по вопросу определения будущего YouTube в российском телекоммуникационном пространстве", - написал Нилов в обращении к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову. Парламентарий отметил, что видеохостинг годами используется миллионами россиян исключительно в прикладных целях, не имеющих отношения к политической сфере: обучение, поиск бытовых рекомендаций по ремонту техники, квартиры или автомобиля, прослушивание аудиокниг или просмотр фильмов. Кроме того, многие пользователи монетизировали свой опыт, навыки и таланты именно посредством видеохостинга, чье замедление неминуемо лишает их части дохода, добавил он. "В условиях информационной неопределенности и дефицита четко выраженной и лишенной двойственных трактовок позиции государственных ведомств относительно причин замедления работы YouTube растет количество установок VPN, позволяющих обходить ограничения", - добавил Нилов. Кроме того, депутат подчеркнул, что Роскомнадзор говорит о нарушениях со стороны Google LLC, следовательно, многомиллионное сообщество пользователей YouTube также вправе получить прямые и точные ответы относительно перспектив полноценной работы зарубежного хостинга на российском рынке. "Люди хотят знать – когда, при каких условиях и при каких обстоятельствах ситуация поменяется и сервис возобновит работу в прежнем режиме", - заключил Нилов.

https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969257357.html

https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html

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россия, ярослав нилов, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов, общество, госдума рф