https://ria.ru/20240904/yaroslavl-1970623816.html

Пункт весогабаритного контроля заработал в Ярославской области

Пункт весогабаритного контроля заработал в Ярославской области - РИА Новости, 04.09.2024

Пункт весогабаритного контроля заработал в Ярославской области

Автоматический пункт весогабаритного контроля в Брейтовском районе Ярославской области начал работу в тестовом режиме, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:25

2024-09-04T19:25

2024-09-04T19:25

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Автоматический пункт весогабаритного контроля в Брейтовском районе Ярославской области начал работу в тестовом режиме, сообщает правительство региона. "По реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на въезде в Брейтово со стороны Тверской области построен новый автоматический пункт весогабаритного контроля. Всю осень он будет работать в тестовом режиме", - говорится в сообщении. Работа проведена по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева. "Мы вкладываем серьезные бюджетные средства в строительство и ремонт дорог и хотим как можно дольше сохранить нашу транспортную сеть в нормативном состоянии. Поэтому пункты весогабаритного контроля будут установлены по всей области на ключевых межрегиональных транспортных коридорах. Это позволяет следить за движением большегрузов и оперативно реагировать на нарушения", – подчеркнул Евраев. По данным губернатора, в регионе установлены семь пунктов весогабаритного контроля, включая брейтовский. Как сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области - министр дорожного хозяйства Роман Душко, штраф за перегруз составляет от 100 до 500 тысяч рублей, но пока пост работает в тестовом режиме, взыскания к собственникам автомобилей применяться не будут. Задача на этот период – отладка оборудования и информирование водителей о новой точке контроля, пояснил он. В рамках строительства объекта в Брейтовском районе полностью обновили дорожное покрытие на участке протяженностью 210 метров, отмечают в областном правительстве. Все датчики комплекса встроены в асфальт, они автоматически определяют нагрузку на каждую ось автомобиля и его общий вес. Помимо этого, проверяются габариты транспортного средства. Система работает без торможения или остановки машины. На специальном табло отображается информация о зафиксированных превышениях.

ярославская область

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ярославская область