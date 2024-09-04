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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах - РИА Новости, 04.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах
Взрывы прогремели в Полтаве и Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.Live". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:18
2024-09-04T21:18
2024-09-04T21:18
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве и Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.Live". "В Полтаве и Сумах прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 21.08 мск, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, полтава, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах
"Новости.Live": в Полтаве и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги