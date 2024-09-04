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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 04.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв прогремел в среду в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:39

2024-09-04T19:39

2024-09-04T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В Одесской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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одесская область

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в мире, одесская область, вооруженные силы рф