https://ria.ru/20240904/vystavkayakhty-1970559602.html

Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде

Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде - РИА Новости, 04.09.2024

Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде

Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:39

2024-09-04T16:39

2024-09-04T16:39

музейные маршруты россии

калининград

петергоф

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КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в Калининград сотрудники Государственного музея- заповедника "Петергоф", рассказал на открытии выставки журналистам генеральный директор музея- заповедника Роман Ковриков."Это совместный выставочный проект музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника "Петергоф". Для нас это уже плановая работа, мы не первый раз приезжаем с выставками в музей Мирового океана. Но в этот раз мы привезли, наверно, лучшие наши предметы, связанные с императорскими яхтами", - сказал Ковриков.По словам генерального директора Петергофского музея, в настоящее время работают несколько совместных проектов с музеем Мирового океана в Калининграде. В планах - проект, связанный с тематикой Великой Отечественной войны. Он смысловой, свяжет начало войны и ее завершение. При этом Ковриков отметил, что есть определенные логистические проблемы доставки экспонатов в Калининград, но "трудности все равно будем преодолевать"."Важно и необходимо поддерживать Калининград и калининградцев, не смотря на сложности логистические, которые безусловно есть. Мы все равно будем преодолевать. У нас выставка не просто открывалась. На паром очередь нужно выстоять большую. Но это абсолютно нас не останавливает, мы будем возить ещё и ещё", - добавил Ковриков.

https://ria.ru/20240603/petergofsad-1950120095.html

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калининград, петергоф