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Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде - РИА Новости, 04.09.2024
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Музейные маршруты России
 
16:39 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vystavkayakhty-1970559602.html
Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде
Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде - РИА Новости, 04.09.2024
Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде
Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:39
2024-09-04T16:39
музейные маршруты россии
калининград
петергоф
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КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в Калининград сотрудники Государственного музея- заповедника "Петергоф", рассказал на открытии выставки журналистам генеральный директор музея- заповедника Роман Ковриков.&quot;Это совместный выставочный проект музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника &quot;Петергоф&quot;. Для нас это уже плановая работа, мы не первый раз приезжаем с выставками в музей Мирового океана. Но в этот раз мы привезли, наверно, лучшие наши предметы, связанные с императорскими яхтами&quot;, - сказал Ковриков.По словам генерального директора Петергофского музея, в настоящее время работают несколько совместных проектов с музеем Мирового океана в Калининграде. В планах - проект, связанный с тематикой Великой Отечественной войны. Он смысловой, свяжет начало войны и ее завершение. При этом Ковриков отметил, что есть определенные логистические проблемы доставки экспонатов в Калининград, но "трудности все равно будем преодолевать".&quot;Важно и необходимо поддерживать Калининград и калининградцев, не смотря на сложности логистические, которые безусловно есть. Мы все равно будем преодолевать. У нас выставка не просто открывалась. На паром очередь нужно выстоять большую. Но это абсолютно нас не останавливает, мы будем возить ещё и ещё&quot;, - добавил Ковриков.
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РИА Новости
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калининград, петергоф
Музейные маршруты России, Калининград, Петергоф

Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде

© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в Калининград сотрудники Государственного музея- заповедника "Петергоф", рассказал на открытии выставки журналистам генеральный директор музея- заповедника Роман Ковриков.
«

"Это совместный выставочный проект музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника "Петергоф". Для нас это уже плановая работа, мы не первый раз приезжаем с выставками в музей Мирового океана. Но в этот раз мы привезли, наверно, лучшие наши предметы, связанные с императорскими яхтами", - сказал Ковриков.

© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
1 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
2 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
3 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
4 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
5 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
6 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
1 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
2 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
3 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
4 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
5 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
6 из 6
По словам генерального директора Петергофского музея, в настоящее время работают несколько совместных проектов с музеем Мирового океана в Калининграде. В планах - проект, связанный с тематикой Великой Отечественной войны. Он смысловой, свяжет начало войны и ее завершение. При этом Ковриков отметил, что есть определенные логистические проблемы доставки экспонатов в Калининград, но "трудности все равно будем преодолевать".
«

"Важно и необходимо поддерживать Калининград и калининградцев, не смотря на сложности логистические, которые безусловно есть. Мы все равно будем преодолевать. У нас выставка не просто открывалась. На паром очередь нужно выстоять большую. Но это абсолютно нас не останавливает, мы будем возить ещё и ещё", - добавил Ковриков.

Верхний сад Государственного музея–заповедника Петергоф после реставрации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации
3 июня, 11:38
 
Музейные маршруты РоссииКалининградПетергоф
 
 
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