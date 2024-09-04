Выставку о яхтах императорского двора открыл музей Петергофа в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в Калининград сотрудники Государственного музея- заповедника "Петергоф", рассказал на открытии выставки журналистам генеральный директор музея- заповедника Роман Ковриков.
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"Это совместный выставочный проект музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника "Петергоф". Для нас это уже плановая работа, мы не первый раз приезжаем с выставками в музей Мирового океана. Но в этот раз мы привезли, наверно, лучшие наши предметы, связанные с императорскими яхтами", - сказал Ковриков.
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
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© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
2 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
3 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
4 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
5 из 6
© Фото предоставлено музеем Мирового океана Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
6 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
1 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
2 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
3 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
4 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
5 из 6
Выставка о яхтах императорского двора в Калининграде
© Фото предоставлено музеем Мирового океана
6 из 6
По словам генерального директора Петергофского музея, в настоящее время работают несколько совместных проектов с музеем Мирового океана в Калининграде. В планах - проект, связанный с тематикой Великой Отечественной войны. Он смысловой, свяжет начало войны и ее завершение. При этом Ковриков отметил, что есть определенные логистические проблемы доставки экспонатов в Калининград, но "трудности все равно будем преодолевать".
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"Важно и необходимо поддерживать Калининград и калининградцев, не смотря на сложности логистические, которые безусловно есть. Мы все равно будем преодолевать. У нас выставка не просто открывалась. На паром очередь нужно выстоять большую. Но это абсолютно нас не останавливает, мы будем возить ещё и ещё", - добавил Ковриков.