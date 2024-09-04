Вучич опроверг слухи о передаче МиГ-29 Украине
Вучич опроверг предположения политических оппонентов о передаче МиГ-29 Украине
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг предположения оппонентов о передаче истребителей МиГ-29 Украине после приобретения Белградом французских самолетов Rafale.
"Некоторые говорят, что мы наши "МиГи" отправим на Украину. Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал", — заявил глава государства на встрече с жителями на западе страны.
Он назвал авторов подобных предположений лжецами или ненормальными.
Вучич также напомнил, что в 2013 году ни один из четырех МиГ-29 ВВС республики не мог участвовать в аэромитинге, а теперь в строю 14 единиц: шесть ранее передала Россия, еще четыре — Белоруссия.
В минувший четверг министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие подписали договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг. Это произошло во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград. По контракту Сербия получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Согласно неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028-го.
После этой сделки в местных оппозиционных СМИ и политических кругах распространилось предположение, что в договоре есть пункт, по которому Сербия обязывается передать имеющиеся МиГ-29 киевскому режиму через Францию.
Эту информацию опровергли сам Гашич и вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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