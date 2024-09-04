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Вучич опроверг слухи о передаче МиГ-29 Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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16:16 04.09.2024 (обновлено: 16:57 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vuchichi-1970556391.html
Вучич опроверг слухи о передаче МиГ-29 Украине
Вучич опроверг слухи о передаче МиГ-29 Украине - РИА Новости, 04.09.2024
Вучич опроверг слухи о передаче МиГ-29 Украине
Президент Сербии Александр Вучич опроверг предположения оппонентов о передаче истребителей МиГ-29 Украине после приобретения Белградом французских самолетов... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:16
2024-09-04T16:57
в мире
сербия
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белград (город)
александр вучич
братислав гашич
эммануэль макрон
dassault aviation
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БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг предположения оппонентов о передаче истребителей МиГ-29 Украине после приобретения Белградом французских самолетов Rafale. "Некоторые говорят, что мы наши "МиГи" отправим на Украину. Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал", — заявил глава государства на встрече с жителями на западе страны. Он назвал авторов подобных предположений лжецами или ненормальными. Вучич также напомнил, что в 2013 году ни один из четырех МиГ-29 ВВС республики не мог участвовать в аэромитинге, а теперь в строю 14 единиц: шесть ранее передала Россия, еще четыре — Белоруссия. В минувший четверг министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие подписали договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг. Это произошло во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград. По контракту Сербия получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Согласно неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028-го. После этой сделки в местных оппозиционных СМИ и политических кругах распространилось предположение, что в договоре есть пункт, по которому Сербия обязывается передать имеющиеся МиГ-29 киевскому режиму через Францию.Эту информацию опровергли сам Гашич и вице-премьер Сербии Александр Вулин.
https://ria.ru/20240830/istrebiteli-1969441529.html
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в мире, сербия, украина, белград (город), александр вучич, братислав гашич, эммануэль макрон, dassault aviation, вооруженные силы украины, миг-29, rafale
В мире, Сербия, Украина, Белград (город), Александр Вучич, Братислав Гашич, Эммануэль Макрон, Dassault Aviation, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Rafale
Вучич опроверг слухи о передаче МиГ-29 Украине

Вучич опроверг предположения политических оппонентов о передаче МиГ-29 Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг предположения оппонентов о передаче истребителей МиГ-29 Украине после приобретения Белградом французских самолетов Rafale.
"Некоторые говорят, что мы наши "МиГи" отправим на Украину. Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал", — заявил глава государства на встрече с жителями на западе страны.
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Он назвал авторов подобных предположений лжецами или ненормальными.
Вучич также напомнил, что в 2013 году ни один из четырех МиГ-29 ВВС республики не мог участвовать в аэромитинге, а теперь в строю 14 единиц: шесть ранее передала Россия, еще четыре — Белоруссия.
В минувший четверг министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие подписали договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг. Это произошло во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград. По контракту Сербия получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. Согласно неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028-го.
После этой сделки в местных оппозиционных СМИ и политических кругах распространилось предположение, что в договоре есть пункт, по которому Сербия обязывается передать имеющиеся МиГ-29 киевскому режиму через Францию.
Эту информацию опровергли сам Гашич и вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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В миреСербияУкраинаБелград (город)Александр ВучичБратислав ГашичЭммануэль МакронDassault AviationВооруженные силы УкраиныМиГ-29Rafale
 
 
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