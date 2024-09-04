https://ria.ru/20240904/vtsiom-1970512076.html

Больше половины россиян считают важным получение помощи от работодателя

Больше половины россиян считают важным получение помощи от работодателя - РИА Новости, 04.09.2024

Больше половины россиян считают важным получение помощи от работодателя

Больше половины (60%) россиян считают в разной степени важным получение их семьей различных видов помощи со стороны работодателя, чаще всего работодатели... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:15

2024-09-04T14:15

2024-09-04T14:15

общество

владивосток

вциом

дальневосточный федеральный университет

пособие по безработице

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Больше половины (60%) россиян считают в разной степени важным получение их семьей различных видов помощи со стороны работодателя, чаще всего работодатели материально помогают сотрудникам при рождении детей, об этом сообщила на ВЭФ-2024 советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. Четверть опрошенных (24%) сообщили, что они состоят в браке и у них есть несовершеннолетние дети, 28% рассказали, что у них есть муж или жена и совершеннолетние дети. О том, что есть дети, но нет супруга, заявили 22% россиян. У 23% российских граждан нет своей семьи, сообщила Михайлова. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 25% респондентов, у которых есть семья, считают, что очень важно получать помощь от работодателя, 35% сказали, что это скорее важно. Треть (29%) россиян ответили, что для них не важно, чтобы работодатель помогал их семье. В 2023 году 24% респондентов заявляли, что их семье очень важно получать от работодателя помощь, 34% говорили, что это скорее важно, для 32% опрошенных это было не важно. Семейные женщины (63%) чаще мужчин (53%) отвечали, что для них важно получать от работодателя помощь своей семье, также опрошенные активного трудоспособного возраста (до 59 лет) чаще остальных заявляли о важности такой поддержки со стороны работодателя. На вопрос о том, какие меры поддержки со стороны работодателя важны для семьи, 15% россиян, имеющих семью, назвали материальную помощь, по 10% - помощь в улучшении жилищных условий и помощь, связанную с детьми. Среди тех респондентов, у кого есть семья, 13% получали материальную помощь от работодателя при рождении детей, для 9% россиян работодатели компенсировали детский отдых, 8% получали оплачиваемые выходные дни при рождении ребенка или заключении брака. Кроме того, респонденты говорили, что их работодатели доплачивали им, когда они находились в отпуске по уходу за ребенком, помогали в период беременности, компенсировали оплату детского сада, возмещали затраты на оздоровительный отдых. Советник гендиректора ВЦИОМ представила данные телефонного опроса, проведенного 30 августа 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/rossiyane-1969008254.html

https://ria.ru/20240613/opros-1952623466.html

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общество, владивосток, вциом, дальневосточный федеральный университет, пособие по безработице