ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
© Фотохост-агентство РИА Новости
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 миллиардам рублей, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в интервью телеканалу "РБК" в ходе Восточного экономического форума.
"Объем рынка ЦФА в 2024 году уже превысил 200 миллиардов рублей и может достигнуть 400 миллиардов рублей. Этот рынок активно развивается, его доходность уже сейчас зачастую превышает доходность по сопоставимым биржевым инструментам. Поэтому мы видим большой потенциал роста спроса на данный продукт со стороны инвесторов", – считает Сергейчук.
Он также отметил, что для более активного развития рынка ЦФА необходима автоматизация сделок. "Сейчас ограничен инструментарий, доступный физическим лицам. Как только мы переведем форму или возможность инвестирования в ЦФА в привычный для людей интерфейс – приложения брокерские и банковские в телефоне – будет гораздо больше спрос и всплеск интереса со стороны розничного инвестора к данному продукту", – пояснил Сергейчук.