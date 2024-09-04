https://ria.ru/20240904/vtb-1970583090.html

ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей

ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.09.2024

ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей

По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 миллиардам рублей, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:24

2024-09-04T17:24

2024-09-04T17:24

банки

втб (банк)

виталий сергейчук

россия

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 миллиардам рублей, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в интервью телеканалу "РБК" в ходе Восточного экономического форума. "Объем рынка ЦФА в 2024 году уже превысил 200 миллиардов рублей и может достигнуть 400 миллиардов рублей. Этот рынок активно развивается, его доходность уже сейчас зачастую превышает доходность по сопоставимым биржевым инструментам. Поэтому мы видим большой потенциал роста спроса на данный продукт со стороны инвесторов", – считает Сергейчук. Он также отметил, что для более активного развития рынка ЦФА необходима автоматизация сделок. "Сейчас ограничен инструментарий, доступный физическим лицам. Как только мы переведем форму или возможность инвестирования в ЦФА в привычный для людей интерфейс – приложения брокерские и банковские в телефоне – будет гораздо больше спрос и всплеск интереса со стороны розничного инвестора к данному продукту", – пояснил Сергейчук.

https://ria.ru/20240904/breytenbikher-1970566969.html

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Артем Смирнов

банки, втб (банк), виталий сергейчук, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)