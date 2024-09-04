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ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.09.2024
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17:24 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vtb-1970583090.html
ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей
ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.09.2024
ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей
По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 миллиардам рублей, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:24
2024-09-04T17:24
банки
втб (банк)
виталий сергейчук
россия
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 миллиардам рублей, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в интервью телеканалу "РБК" в ходе Восточного экономического форума. "Объем рынка ЦФА в 2024 году уже превысил 200 миллиардов рублей и может достигнуть 400 миллиардов рублей. Этот рынок активно развивается, его доходность уже сейчас зачастую превышает доходность по сопоставимым биржевым инструментам. Поэтому мы видим большой потенциал роста спроса на данный продукт со стороны инвесторов", – считает Сергейчук. Он также отметил, что для более активного развития рынка ЦФА необходима автоматизация сделок. "Сейчас ограничен инструментарий, доступный физическим лицам. Как только мы переведем форму или возможность инвестирования в ЦФА в привычный для людей интерфейс – приложения брокерские и банковские в телефоне – будет гораздо больше спрос и всплеск интереса со стороны розничного инвестора к данному продукту", – пояснил Сергейчук.
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банки, втб (банк), виталий сергейчук, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Банки, ВТБ (банк), Виталий Сергейчук, Россия, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 миллиардам рублей, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в интервью телеканалу "РБК" в ходе Восточного экономического форума.
"Объем рынка ЦФА в 2024 году уже превысил 200 миллиардов рублей и может достигнуть 400 миллиардов рублей. Этот рынок активно развивается, его доходность уже сейчас зачастую превышает доходность по сопоставимым биржевым инструментам. Поэтому мы видим большой потенциал роста спроса на данный продукт со стороны инвесторов", – считает Сергейчук.
Он также отметил, что для более активного развития рынка ЦФА необходима автоматизация сделок. "Сейчас ограничен инструментарий, доступный физическим лицам. Как только мы переведем форму или возможность инвестирования в ЦФА в привычный для людей интерфейс – приложения брокерские и банковские в телефоне – будет гораздо больше спрос и всплеск интереса со стороны розничного инвестора к данному продукту", – пояснил Сергейчук.
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Вчера, 16:49
 
БанкиВТБ (банк)Виталий СергейчукРоссияВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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